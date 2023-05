Masz konto w tym banku? Szykuj się na wielkie zmiany. Od kiedy?

Spadają stopy procentowe! To pierwsza tego typu decyzja

PKO Konto dla Młodych będzie oferowane klientom od 13 do 26 roku życia. Dotychczas dla tej grupy wiekowej przewidziane były dwa odrębne rachunki: PKO Konto Pierwsze i właśnie PKO Konto dla Młodych. Będzie też tylko jedno PKO Konto za Zero, w miejsce kilku jego wersji. Dzięki zmniejszeniu liczby kont oferta będzie bardziej przejrzysta. Bank ujednolica również opłaty za korzystanie z kont, kart oraz innych produktów. Większości tych opłat w prosty sposób można uniknąć.

Dla klientów PKO Banku Polskiego wpłaty i wypłaty z urządzeń należących do banku są darmowe. To sieć prawie 3 tys. bankomatów i ponad 1,3 tys. urządzeń z funkcją wpłaty. Korzystający z nich klienci nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych np. z prowizją. W przypadku większości kont PKO Banku Polskiego wypłaty BLIKIEM – nawet z obcych bankomatów – także są darmowe. Właściciele PKO Konta dla Młodych nie poniosą opłaty za obsługę karty debetowej pod warunkiem wykonania dwóch transakcji kartą lub BLIKIEM, na dowolną kwotę. Sam rachunek jest darmowy, podobnie, jak wypłaty i wpłaty gotówki ze wszystkich bankomatów PKO BP w kraju i wypłaty we wszystkich bankomatach na całym świecie.

Osoby korzystające z bezwarunkowo bezpłatnego PKO Konta za Zero powinni wykonać pięć transakcji miesięcznie kartą lub BLIKIEM, na dowolną kwotę, aby nie ponieść opłaty za obsługę karty płatniczej. Klienci w prosty i wygodny sposób zlecą przelew z dowolnego urządzenia: telefonu, tabletu czy komputera za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO lub bankowej aplikacji mobilnej IKO. Dzięki aplikacji można także zrobić przelew na telefon. Zarówno w iPKO, jak i IKO można ustawić zlecenie stałe, zmienne, czy polecenie zapłaty. Jeżeli chcemy szybko opłacić fakturę, a nie mamy czasu na przepisywanie danych do przelewu, wystarczy zrobić jej zdjęcie, a aplikacja mobilna rozpozna tekst i uzupełni za nas dane.

Aby uniknąć opłaty za obsługę Przejrzystej karty kredytowej należy zrobić średnio miesięcznie transakcje na 600 zł lub więcej (w skali roku to 7 200 zł).

Bank systematycznie cyfryzuje większość produktów i usług, inwestuje również w unowocześnianie placówek, także w hybrydowym modelu obsługi. Dlatego w oddziałach, które w ostatnim czasie przeszły modernizację lub zostały przeniesione do innych, dogodniejszych lokalizacji ustawiane są internetowe stanowiska samoobsługowe. Na takich stanowiskach klient może zalogować się do bankowości internetowej iPKO i na przykład sprawdzić historię rachunku czy zlecić przelew – w razie potrzeby w asyście pracownika banku.

W ostatnich latach w PKO Banku Polskim zwiększa się rola bankowości internetowej – już ponad 90 proc. klientów ma dostęp do serwisu internetowego iPKO, a liczba spraw, które szybko i wygodnie można załatwić bez wychodzenia z domu, wciąż rośnie.

Co można załatwić w kanałach zdalnych PKO Bank Polski? Za pomocą iPKO:

zrobić przelew,

sprawdzić saldo,

zamówić kartę debetową,

wymienić walutę w kantorze internetowym,

doładować telefon,

kupić bilet na mecz oraz kartę podarunkową (np. doładowującą PlayStation czy Spotify),

otworzyć dziecku konto,

podejrzeć nasze rachunki z innych banków,

ubezpieczyć mieszkanie,

zastrzec kartę, jeśli nam zaginie,

złożyć wniosek o 500+, Dobry Start, dofinansowanie pobytu w żłobku dla naszego dziecka,

zalogować się do PUE ZUS,

zarządzać kartą kredytową.

Wybrane czynności, w których pomoże IKO:

zrobić przelew (również na numer telefonu),

kupić bilet na przejazd komunikacją miejską,

zapłacić za parkowanie,

zapłacić za przejazd płatnymi odcinkami autostrad,

podpiąć sobie konta z innych banków, dzięki czemu będziemy mieć dostęp do naszych finansów w jednym miejscu,

zarządzać kartą kredytową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.pkobp.pl/zmiany2023. Są tam również proste wskazówki, jak płacić mniej za korzystanie z kont, kart i innych usług.

