Właściciele nieruchomości mają czas do 15 maja 2026 r. na uregulowanie drugiej raty podatku, a gminy doręczają już decyzje.

Podatek dotyczy szerokiego grona podmiotów, a stawki maksymalne na 2026 r. są wyższe, ustalane przez gminy w ramach limitów.

Brak terminowej wpłaty grozi wysokimi odsetkami i sankcjami skarbowymi, włącznie z grzywnami do 64 080 zł, a nawet karą pozbawienia wolności.

Jak uniknąć problemów i jakie kroki podjąć, jeśli przegapisz termin płatności?

Właściciele domów, mieszkań i działek mają czas tylko do 15 maja 2026 r., by opłacić drugą ratę podatku od nieruchomości. Gminy już doręczają decyzje podatkowe, a brak wpłaty w terminie może oznaczać poważne konsekwencje finansowe.

Podatek od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Obowiązek ten obejmuje nie tylko właścicieli, ale także użytkowników wieczystych czy posiadaczy nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządów.

Nie tylko właściciele. Lista podatników jest szeroka

Podatek musi zapłacić szerokie grono osób i podmiotów. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i firm czy jednostek organizacyjnych. W praktyce oznacza to, że obowiązek obejmuje każdego, kto korzysta z nieruchomości w określony sposób – niezależnie od tego, czy jest formalnym właścicielem, czy np. posiada grunt na podstawie umowy.

Stawki rosną. Oto limity na 2026 rok

Wysokość podatku od nieruchomości ustalają gminy, ale muszą się mieścić w limitach określonych przez Ministerstwo Finansów.

W 2026 roku maksymalne stawki są wyższe niż rok wcześniej. W przypadku budynków mieszkalnych wynoszą do 1,25 zł za metr kwadratowy, a dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą nawet 35,53 zł za metr kwadratowy.

Podatek obejmuje również grunty – w zależności od ich rodzaju stawki sięgają od 0,76 zł za metr kwadratowy do ponad 7 zł za hektar.

Spóźnienie może drogo kosztować

Brak terminowej wpłaty to nie tylko odsetki. W grę wchodzą również poważne sankcje skarbowe.

Zgodnie z przepisami, za unikanie podatku od nieruchomości grozi kara grzywny nawet do 720 stawek dziennych, co w praktyce może oznaczać nawet 64 080 zł.

W skrajnych przypadkach możliwa jest także odpowiedzialność karna, włącznie z karą pozbawienia wolności.

Jak zapłacić i uniknąć problemów?

Podatek można opłacić na kilka sposobów – przelewem, w kasie urzędu lub u inkasenta, jeśli taka możliwość istnieje w danej gminie. Eksperci podkreślają, że najgorszym rozwiązaniem jest ignorowanie obowiązku. Jeśli ktoś spóźni się z płatnością, powinien jak najszybciej uregulować należność i – w razie potrzeby – złożyć tzw. czynny żal, który może pomóc uniknąć surowych kar.

Choć kwoty podatku od nieruchomości dla wielu osób nie wydają się wysokie, konsekwencje zaniedbania mogą być bardzo poważne. Dlatego najważniejsza zasada jest prosta – sprawdzić decyzję z gminy i zapłacić w terminie. W tym przypadku zwłoka naprawdę się nie opłaca.

