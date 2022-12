Masz prąd z Taurona i chcesz obniżyć rachunki? Musisz to zrobić do końca roku, inaczej stracisz!

Zmiana dotychczasowej umowy

Umowa ze stałą ceną prądu umożliwiała uniezależnienie się od zmian cen prądu. Jednak w ostatnim czasie taki zapis stracił rację bytu. "Taki produkt mógł być jednak oferowany w innych niż aktualne warunki rynkowe. W Tauronie korzystanie z gwarancji ceny nie jest już dostępne dla nowych klientów" - podała spółka. Klienci Taurona, którzy zawarli wcześniej umowy ze stałą ceną prądu, muszą więc teraz je zmienić, jeśli chcą skorzystać z rządowej tarczy solidarnościowej. Przedsiębiorstwo jednocześnie zapewnia, że zmiana jest bezpłatna i prosta.

"Przypominamy klientom korzystającym z gwarancji stałej ceny, która była przygotowana przed wejściem w życie tarczy solidarnościowej, że mogą skorzystać z ofert, dzięki którym uzyskają wsparcie zgodnie z przepisami przewidzianymi w rządowych mechanizmach ochronnych" - informuje Rafał Soja prezes spółki Tauron Sprzedaż.

Trzeba podjąć decyzję do końca roku

Tauron oferuje zmianę umowy wraz z gwarancją rabatu. Spółka zachęca także klientów, aby decyzję w tej sprawie podjęli do końca tego roku. Można to zrobić przez telefon, internet, listownie lub w punkcie obsługi klienta. ząd zamroził niedawno ceny prądu i wprowadził nowe limity dla gospodarstw domowych. W praktyce do zużycia do 2 MWh zapłacą one tyle, ile w 2022 roku.

Większe limity odnoszą się do rodzin z osobami z niepełnosprawnością (2,6 MWh) oraz rodzin wielodzietnych i prowadzących gospodarstwa rolne - 3 MWh. Powyżej tego limitu taryfa na prąd zamrożona będzie na poziomie 693 zł za MWh.

