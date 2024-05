i Autor: Getty Images Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Wystarczy, że spełnią jeden warunek

Rekompenasty

Masz tę książeczkę z PRL w domu? Możesz dostać nawet 26 tys. zł rekompensaty

Masz jeszcze w domu książeczkę przedpłat na Fiata 126p (Malucha) lub Fiata 125p (Dużego Fiata)? Okazuje się, że możesz odzyskać wpłacone na nią pieniądze, rekompensaty wynoszą przynajmniej 18 tys. zł, a mogą sięgnąć nawet 26 tys. zł. Co więcej pieniądze są dziedziczone, więc jeśli np. nasz rodzic, lub dziadek odkładał pieniądze i nigdy ich nie odzyskał, to my możemy je dostać.