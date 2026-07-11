Masz ten produkt z Dino? GIS ostrzega: może zagrażać zdrowiu. Chodzi o przekroczone normy opium

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
2026-07-11 11:16

Pilny komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klientów Dino. Ze sprzedaży wycofano partię popularnego produktu spożywczego po wykryciu przekroczenia dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium. GIS apeluje, by nie spożywać wskazanego produktu, ponieważ może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Sklep sieci Dino z czerwonym logo na dachu. O wycofaniu skażonego maku z placówek przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Łukasz Świerczewski / CC BY-SA 4.0 Budynek sklepu Dino z czerwonym logo na kremowej elewacji, pod brązowym dachem, na tle błękitnego nieba z białymi chmurami. Zdjęcie ilustruje problemy zwalnianych pracowników, o których przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dla klientów sieci Dino, nakazując natychmiastowe wycofanie popularnego produktu spożywczego ze sprzedaży.
  • Wycofany mak niebieski, sprzedawany pod marką Bakaliowy Targ, zawiera przekroczone dopuszczalne normy alkaloidów opium, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
  • Sprawdź numer partii P-5767/01 na opakowaniu – niezwłocznie usuń produkt, jeśli go posiadasz, aby uniknąć ryzyka i dowiedz się, co dalej zrobić z zakupionym towarem!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Tym razem sprawa dotyczy produktu sprzedawanego w sieci Dino. Kontrola wykazała przekroczenie dopuszczalnych norm substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów. Sieć już rozpoczęła wycofywanie produktu ze sklepów.

GIS ostrzega klientów Dino. Nie jedz tej partii maku

Komunikat dotyczy produktu Mak niebieski 500 g sprzedawanego pod marką Bakaliowy Targ.

Wycofanie obejmuje:

  • produkt: Mak niebieski 500 g,
  • numer partii: P-5767/01,
  • termin minimalnej trwałości: 05.2027,
  • producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., Łańcut,
  • produkt wyprodukowany dla: Dino Polska S.A.

Jak poinformował GIS, badania wykazały przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego ocenili, że spożycie produktu z tej partii może stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów. Z tego powodu inspektorat jednoznacznie zaleca, aby nie spożywać wskazanego maku.

Dino wycofało produkt ze sprzedaży

Po otrzymaniu informacji o wynikach kontroli sieć Dino zablokowała wydawanie produktu z centrów dystrybucyjnych i rozpoczęła jego wycofywanie ze wszystkich sklepów. Firma poinformowała również klientów o zagrożeniu.

Równolegle producent – ROS-SWEET Sp. z o.o. – powiadomił odbiorców wadliwej partii o konieczności natychmiastowego wycofania produktu z rynku oraz jego utylizacji.

Cały proces jest monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, która prowadzi również postępowanie wyjaśniające.

Czym są alkaloidy opium?

Alkaloidy opium to naturalnie występujące związki obecne w maku. Ich ilość w produktach spożywczych jest ściśle regulowana przepisami. Jeżeli ich stężenie przekracza dopuszczalne normy, produkt może zostać uznany za potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia i musi zostać wycofany z obrotu.

Jeżeli kupiłeś wskazaną partię maku w sklepach Dino, sprawdź numer partii na opakowaniu. Jeśli zgadza się z komunikatem GIS, produktu nie należy spożywać.

Mak
Autor: Główny Inspektorat Sanitarny/ Materiały prasowe

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