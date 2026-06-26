Pilne ostrzeżenie GIS: Popularne herbatniki Bonitki wycofane ze sprzedaży!

W ostatnich dniach Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) podniósł alarm, wydając pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa żywności. Wyniki badań laboratoryjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej ujawniły niepokojące przekroczenia poziomu akryloamidu w jednej z partii cenionych przez konsumentów herbatników. To informacja, która powinna dotrzeć do każdego, kto regularnie sięga po te smakołyki.

Konkretnie chodzi o Herbatniki Petit Beurre, 400 g, marki Bonitki. Zgodnie z komunikatem GIS z 25 czerwca 2026 roku, spożycie partii o numerze 6104037121 01-10 z datą minimalnej trwałości 13.04.2027 może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy jednoznacznie ocenił, że podwyższone stężenie akryloamidu w tej partii może mieć negatywne konsekwencje dla konsumentów.

Akryloamid w żywności – co to właściwie oznacza?

Akryloamid to związek chemiczny, który naturalnie powstaje w produktach spożywczych bogatych w węglowodany podczas obróbki cieplnej w wysokich temperaturach, takiej jak pieczenie, smażenie czy prażenie. Chociaż występuje w wielu produktach, takich jak pieczywo, chipsy czy właśnie herbatniki, jego nadmierne stężenie jest problemem. W przepisach prawa nie ma ściśle określonych limitów dla akryloamidu w żywności, jednak istnieją tzw. poziomy odniesienia. Przekroczenie tych poziomów zawsze uruchamia szczegółową ocenę ryzyka.

W przypadku wspomnianych herbatników Bonitki, Państwowa Inspekcja Sanitarna, w oparciu o wyniki badań próbek urzędowych potwierdzone w dwóch niezależnych laboratoriach oraz ekspertyzę NIZP PZH – PIB, uznała daną partię za niezgodną z wymogami bezpieczeństwa. To podkreśla wagę problemu i konieczność natychmiastowego działania.

Producent i Biedronka reagują: Wycofanie produktu ze sklepów

Importer produktu, firma YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O., Lwowska 38, 40-389 Katowice, natychmiast zareagowała na doniesienia. Producent, Cukiernia Yarych, zapewnia o stałym monitoringu poziomu akryloamidu w swoich produktach, kontrolując parametry wypieku i stosując specjalne enzymy. Deklaruje również regularne badania w akredytowanych laboratoriach, które dla wielu partii wykazują zgodność z normami. Jednakże, w przypadku tej konkretnej, kwestionowanej partii, sytuacja jest inna.

Sieć handlowa Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel popularnych sklepów Biedronka, gdzie sprzedawane są herbatniki Bonitki Petit Beurre, również podjęła zdecydowane kroki. Pomimo, że kwartalne monitoringi Biedronki nie wykazywały dotąd przekroczeń, w obliczu najnowszych wyników badań GIS i oceny ryzyka, wspólnie z dostawcą podjęto decyzję o prewencyjnym wycofaniu zagrożonej partii. Procedura wycofania ze sprzedaży rozpoczęła się 18 czerwca 2026 roku. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej aktywnie monitorują cały proces, aby upewnić się, że produkt zostanie usunięty z rynku.

Co masz zrobić, jeśli kupiłeś te herbatniki?

Jeśli w Twojej kuchni znajdują się herbatniki Bonitki Petit Beurre, koniecznie sprawdź numer partii i datę minimalnej trwałości. Jeżeli zgadzają się one z danymi podanymi w ostrzeżeniu, najważniejszym zaleceniem jest, aby absolutnie nie spożywać tego produktu. Chociaż komunikat nie precyzuje procedury zwrotu, w pierwszej kolejności zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych. Wyrzuć wadliwą partię lub skontaktuj się z punktem zakupu w celu uzyskania informacji o ewentualnym zwrocie.

Co musisz wiedzieć?

Produkt: Herbatniki Petit Beurre, 400 g

Herbatniki Petit Beurre, 400 g Marka: Bonitki

Bonitki Numer partii i data minimalnej trwałości: 6104037121 01-10 - 13/04/2027

6104037121 01-10 - 13/04/2027 Importer: YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O., Lwowska 38, 40-389 Katowice

YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O., Lwowska 38, 40-389 Katowice Zagrożenie: Podwyższony poziom akryloamidu, może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Podwyższony poziom akryloamidu, może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Działania: Produkt wycofany ze sprzedaży przez Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka).

Produkt wycofany ze sprzedaży przez Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka). Zalecenie dla konsumentów: Nie spożywać kwestionowanej partii.

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