Maszyny z przekąskami w pociągach PKP Intercity. To koniec WARS-u?

Maszyny z przekąskami w pociągach

Rzecznik wyjaśnił PAP, że PKP Intercity prowadzi dwa postępowania w sprawie automatów do przekąsek i napojów (automatów vendingowych). Jedno postępowanie dotyczy zakupu automatów, a drugie postępowanie to tzw. rozpoznanie rynku - dotyczy obsługi tych automatów. "W postępowaniu dotyczącym obsługi automatów "odpytujemy" rynek, czyli m.in. pytamy dostawców w jakiej cenie są w stanie zapewnić nam usługę" - powiedział rzecznik. Dodał, że w prowadzonym postępowaniu na zakup automatów złożona została oferta przez dostawcę, która jest obecnie analizowana. W połowie czerwca tego roku wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz przekazał PAP, że liczy, iż spółce uda się sfinalizować przetarg na maszyny do przekąsek do końca bieżącego roku. W ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę automatów vendingowych PKP Intercity podało, że chce zamówić 30 takich maszyn z opcją na 118 sztuk. Automaty mają być zainstalowane w wagonach typu Combo i w 14 elektrycznych zespołach trakcyjnych typu ED74.

PKP Intercity to polski międzyregionalny przewoźnik kolejowy. Zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej "PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na tabor oraz stacje postojowe. W 2030 r. flota PKP Intercity ma być nowa lub zmodernizowana.

