Materiały skórzane z grzybów tańsze i przyjazne dla środowiska

Projektanci mody szukają ciągle nowych rodzajów imitacji skóry, jednym z takich materiałów może być grzybnia wytwarzana przez niektóre gatunki. Można ją uzyskiwać niskim kosztem, nie szkodzi środowisku i jej produkcja nie wiąże się z dylematami etycznymi, jak ma to miejsce w przypadku skóry zwierzęcej.

Do tego, jako pożywkę dla jej hodowli można wykorzystywać różnego rodzaju odpady. Pod tym kątem bada się ją już od dłuższego czasu, ale brakowało dotąd sprawnego sposobu na jej wytwarzanie – zwracają uwagę naukowcy z University of Colorado (USA).

Dwa gatunki grzybów zastąpią ubrania skórzane?

Rewolucję spowoduje nowy rodzaj podłoża do hodowli grzybów dwóch gatunków – znanego z właściwości leczniczych Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa) i Pleurotus djamor (boczniak różowy).

Grzyby w postaci tzw. maty hoduje się zwykle na ciekłym lub stałym podłożu. Stałe podłoże pozwala na lepszy wzrost, ale ciekła pożywka umożliwia łatwiejsze zbieranie materiału. Istnieje jeszcze metoda tzw. ciekłej fermentacji, która szczególnie ułatwia wzrost grzyba, ale uzyskiwany produkt musi być poddawany specjalnej obróbce, aby uzyskać z niego matę.

W odpowiedzi na te wyzwania naukowcy opracowali specjalną pastę, która łączy zalety różnych wcześniejszych metod – doskonale wspiera wzrost grzyba i ułatwia jego zbieranie.

Giętka struktura grzybni zaletą dla branży odzieżowej

„Podczas gdy świat szuka sprzyjających środowisku alternatyw dla tradycyjnych materiałów, coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu żywych organizmów wytwarzających biodegradowalne materiały z niewielkim wpływem na naturę. Jednym z nich jest ekologiczna skóra z grzybów” – mówi prof. Assia Crawford, autorka pracy opublikowanej w piśmie „Research Directions Biotechnology Design”.

„Biologiczne metody takie jak ta, którą sprawdziliśmy w naszym badaniu, przyczyniają się do rozwoju wysokiej jakości, alternatywnych materiałów. To z kolei może pomóc w poradzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze środowiskiem naturalnym i wysokim zapotrzebowaniem na tekstylia. Giętka struktura grzybni sprawia, że ma ona potencjał, aby zastąpić inne niż tkaniny materiały, takie jak naturalna czy sztuczna oparta na pochodnych ropy skóra. Jako naukowcy mamy obowiązek pracować nad nowymi, lepszymi materiałami, które pomogą ludzkości w poradzeniu sobie z kryzysem klimatycznym. To właśnie chcemy osiągnąć w naszych badaniach” – dodaje.

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.