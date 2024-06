McDonalds obniża ceny. Chce przyciągnąć klientów o niższych dochodach.

Amerykanów nie stać na regularne stołowanie się na mieście

Jak czytamy na portalu dlahandlu.pl, wśród grup o niższych dochodach w USA jest coraz mniejszy dochód, którym mogą rozporządzać m.in. na jedzenie na mieście. Tym samym amerykanie częściej jedzą w domu niż na mieście, na czym korzystają głównie sieci sklepów, takich jak np. Walmart.

Jednocześnie wzrosły ceny w menu branży restauracyjnej, co oczywiście wpływa na odpływ uboższych klientów. Doszło do sytuacji, w której prezes McDonald's w USA Joe Erlinger w liście otwartym potępiał doniesienia o spodziewanym wzroście cen za Big Maca.

Co będzie zawierał budżetowy zestaw w McDonald's w USA?

Tym samym, jak podaje dlahandlu.pl do sieci wrócą 5 dolarowe (lub 6 dolarowe w droższych stanach jak np. Kalifornia, Nowy Jork, Waszyngton, czy Hawaje) zestawy, które będą zawierały kanapkę (McDouble lub McChicken), małe frytki, mały napój i cztery McNuggets. Ponadto do końca 2024 roku w aplikacji będzie działało "Free Fries Friday", czyli darmowe frytki do każdego zakupu za minimum jednego dolara.

„Pieniądze to nie wszystko. Extra". - Robert Szcześniewski Prezes Soonly Finance Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.