Paragon z McDonald's sprzed 5 lat. Wzrost cen o ponad 30 proc.!

GUS przedstawił najświeższe dane dotyczące inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły o 6,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Oznacza to, że ceny wciąż rosną, ale spada tempo wzrostu inflacji. Jednak to poziomu docelowego 2-3 proc. wciąż daleko. Przypomnijmy, że jeszcze w lutym 2023 roku wzrost cen liczony rok do roku sięgnął 18,4 proc.! To był absolutny rekord drożyzny. To wysokich cenach w sklepach, lokalach czy w sektorze usług już niestety przywykliśmy.

Drożyzna nie omija również m.in. w McDonald's. Udowodnił to jeden z internautów, który opublikował zdjęcie paragonu z restauracji sprzed 5 lat. Popularny zestaw "2forU" - cheeseburger i małe frytki kosztował wówczas... 6 zł! W tej chwili za zestaw 2forU z cheeseburgerem i z małymi frytkami zapłacimy do 12 zł.

Ile kosztuje cheeseburger w McDonald’s w 2024 roku?

Ceny wzrosły także na poszczególnych produktach. Koszt cheeseburgera w McDonald’s wynosi obecnie 6,90 zł. Zamawiając jednak kanapkę online z dostawą do domu, jej cena może wzrosnąć nawet do 8,90 zł.

Cena frytek w McDonald’s w 2024 roku

Za małe frytki zapłacimy 9,70 zł, za średnie 10.,70 zł, a za duże aż 10.90 zł (cena dostawy za pośrednictwem platformy Wolt i Uber Eats). Z kolei popularny zestaw 2forU - cheeseburger i małe frytki, kosztuje już 12 złotych.

