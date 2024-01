Wraca kultowa promocja do McDonald's. Każdy z tego korzystał

Powrót książeczki rabatowej w restauracjach McDonald’s

Książeczka rabatowa McDonald’s zawiera 16 kuponów z atrakcyjnymi ofertami, dostępnych w tradycyjnej, drukowanej formie. Jak podaje serwis horecatrends.pl - za 5 zł można zamówić średnie frytki, za 10 zł cheeseburgera z dużymi frytkami, a za 17 zł burgera Big Mac z małymi frytkami i małym napojem. W książeczce znajdziemy też ofertę śniadaniową i menu dla rodzin – np. kupon 12. to 2x McZestaw Powiększony, do którego dołączony jest zestaw HappyMeal gratis.

Oferty promocyjnej z książeczki można używać wielokrotnie. Trzeba tylko zeskanować kod kreskowy, zawarty na wybranym kuponie, podczas zamówienia przy kasie w restauracji, w kiosku lub na linii McDrive. Fani restauracji McDonald’s mogą korzystać zarówno z drukowanej książeczki rabatowej, jak i z promocji dostępnych w aplikacji mobilnej sieci.

Jak dostać książeczkę rabatową McDonald's?

Książeczki rabatowe są obecnie dostarczane do gospodarstw domowych w wybranych miastach w Polsce, a od 15 do 21 stycznia będą dodawane do zamówień wydawanych gościom we wszystkich restauracjach McDonald’s. Kupony otrzymają także widzowie, którzy do 14 stycznia przyjdą na seans w sieci kin Helios, Cinema City oraz Multikino.

Kultowe smaki PRL-u. Pamiętasz te dania z barów mlecznych i stołówek? Pytanie 1 z 10 Bary mleczne były w PRL popularne, ponieważ było w nich: tanio wykwintnie wesoło Dalej