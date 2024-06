McDonald’s przegrał wojnę o Big Maca! UE podjęła decyzję

Przegrana walka o Big Maca

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że McDonald's stracił unijny znak towarowy Big Mac m.in. dla żywności przygotowywanej z mięsem drobiowym, takich jak panierowane kawałki kurczaka (tzw. nuggetsy) oraz kanapki z mięsem kurczaka. Wyrok sądu UE kończy spór między amerykańskim gigantem a irlandzką siecią fast foodów Supermac's.

Sprawa toczyła się od 2017 roku, kiedy irlandzka sieć złożyła wniosek o odebranie McDonald's prawa do znaku handlowego Big Mac w odniesieniu do niektórych towarów i usług. Znak ten został zarejestrowany na rzecz McDonald's przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w 1996 r. Sieć Supermac's podawała, że McDonald’s w rzeczywistości nie używał znaku Big Mac w odniesieniu do towarów i usług w UE w sposób nieprzerwany przez pięć lat, tak jak tego wymagają przepisy UE. Sprawa najpierw trafiła do EUIPO, a potem do unijnego sądu.

McDonald's straci unijny znak towarowy Big Mac

TSUE uznał, że sieć McDonald's nie wykazała rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego na terytorium Unii przez nieprzerwany okres pięciu lat w odniesieniu do takich towarów, jak „kanapki zawierające kurczaka”, „żywność przygotowywana z wyrobów drobiowych” (w tym nuggetsy), oraz powiązanych usług, w tym dostarczania i sprzedaży tych towarów w lokalach McDonald's i obiektach typu drive-in. Tym samym sąd stwierdził nieważność znaku.

WIELKI QUIZ PRL. Dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 20 Jak nazywał się popularny program telewizyjny dla dzieci, w którego czołówce mogliśmy zobaczyć piejącego koguta? Zwierzyniec Teleranek Piątek z Pankracym Dalej