Atak hakerski na Ministerstwo Finansów! Co z rozliczeniem PIT przez internet?

Ile zdrożał cheeseburger w McDonald's?

Przez lata najpopularniejsza sieć fast foodów w Polsce sprzedawała swoje produkty w niskich cenach. Ale i ją dotknęła inflacja i firma zdecydowała się na podwyżki. Burger Drwala – jedna z najpopularniejszych pozycji w menu, która była w ofercie do 14.02, kosztowała w momencie wejścia do menu 23,90 zł. Jeszcze w 2021 roku było to tylko 17,40 zł. Wzrost cen burgera Drwala na przestrzeni ostatnich 10 lat omawialiśmy na łamach SuperBiznesu.

Tym razem znacząco podrożały jednak stałe pozycje w menu McDonald's. Cheeseburger kosztuje już 6,90 zł. Taką samą cenę mają m.in. Chikker, Red Chikker czy Jalapeno Burger. Za kanapkę w zestawie z frytkami 2forYou zapłacimy 7,90 zł (w aplikacji). Jeszcze w styczniu cheeseburger był o złotówkę tańszy, kosztował 5,90 zł.

Drogo nie tylko w McDonald's

To nie pierwszy raz na przestrzeni ostatnich lat, kiedy McDonald’s podniósł ceny. Przedostatni raz miał miejsce w 2022 roku, na przełomie lipca i sierpnia. Podobna sytuacja miała miejsce nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach, w tym m.in. Szwajcarii. Rzecznicy McDonald's motywowali podniesienie cen, wskazując, że to inflacja wymusiła na kierownictwu wprowadzenie podwyżek. Jak pisze o2.pl - na liście wielkich korporacji, które w ubiegłym roku zdecydowały się na podniesienie cen, są m.in. Coca-Cola czy Nestle. Pierwszy z koncernów wprowadził podwyżki wartości produktów aż o około 5 proc., a drugi – o 5 proc. w Europie i 10 proc. w Ameryce Północnej.

Sonda Często jadasz w restauracjach typu fast food? Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku W ogóle/prawie w ogóle

Pieniądze to nie wszystko - Dawid Piekarz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Inflacja WYSTRZELI jeszcze mocniej?

Posłuchaj złowrogiej prognozy ekonomisty!