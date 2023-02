Burger Drwala znika z McDonald`s! Do kiedy możesz zjeść kultową kanapkę?

Super dodatki do emerytur! Ekstra 1100 złotych dla seniorów! ZUS już je wypłaca

Burger Drwala to kanapka oferowana przez sieć McDonald`s, która zyskała miano kultowej. Co roku tysiące osób czekają na moment, w którym burger dołączy do menu a McDonald`s z roku na rok wprowadza nowe warianty i udoskonalenia produktu.

Kanapka Drwala jest dostępna w ofercie czasowej. Jej tegoroczna obecność dobiega końca. Popularny fast food poinformował za pośrednictwem komunikatu prasowego, że kultową kanapkę po raz ostatni będzie można zjeść 14 lutego (wtorek). W związku z zakończeniem sezonu McDonald`s przygotował dla klientów niespodziankę.

"Lepsza strona zimy powoli dobiega końca. Tylko do 14.02 wszyscy fani Burgera Drwala mogą wpaść do Maka, aby skosztować zimowego klasyka, zanim uda się na długi urlop. Do tego czasu będzie dostępny pod złotymi łukami w wariancie: klasycznym, podwójnym, z kurczakiem, plackiem ziemniaczanym oraz ku uciesze miłośników słodkich smaków… z żurawiną!" - czytamy w komunikacie prasowym.

Do zdobycia będą również gadżety związane z kultowym burgerem.

"Burger Drwala, zanim uda się na urlop, chce zostawić po sobie same miłe wspomnienia, dlatego 13.02 wszyscy jego fani zyskają również ostatnią szansę, aby zgarnąć ubrania i akcesoria z jego zimowej kolekcji, a wśród nich: sweter, kocyk, czapka, szalik i nawet zestaw do dziergania. Gadżety pojawią się w oficjalnej aplikacji McDonald’s w ramach limitowanego dropu. Aby je zdobyć, wystarczy wymienić punkty zebrane w ramach programu MojeM Nagrody" - informuje sieć McDonald`s.

McDonald’s Polska rozpoczął działalność w 1992 roku, otwierając pierwszą restaurację w Warszawie. Obecnie w Polsce działa ponad 510 restauracji sieci, które zatrudniają ponad 31 000 osób. 90% z nich to obiekty prowadzone przez ponad 80 niezależnych przedsiębiorców w oparciu o umowę franczyzy z McDonald’s.

