Nowa wersja Bugera Drwala już w McDonald's! Ile kosztuje?

Ulga na dziecko 2023. Co można odliczyć od PIT? Sprawdź ulgi dla rodziców

18 stycznia 2023 roku w restauracjach McDonald’s w całej Polsce zadebiutowała nowe wersja kultowej kanapki Drwala. Burger Drwala został urozmaicony elementem w postaci placka ziemniaczanego.

Nowa wersja Burgera Drwala! Ile kosztuje kanapka?

"Wyśmienity kotlet wołowy, plaster panierowanego sera i chrupiący bekon. Do tego idealnie dobrane dodatki: świeża sałata, aromatyczna prażona cebulka, sos z przyprawami i on – świeży, chrupiący, gorący placek ziemniaczany, który roztopi serca wszystkich fanów Burgera Drwala. A to wszystko w puszystej bułce z serowo-bekonową posypką. Zimo trwaj" - brzmi opis sieci restauracji McDonald`s.

Koszt najnowszej wersji Burgera Drwala to 26,40 zł.

McDonald`s w Polsce

Obecnie w Polsce działa 517 restauracji McDonald's, które zatrudniają ponad 31 000 osób. Ponad 90% z nich to obiekty prowadzone przez 88 przedsiębiorców w oparciu o umowę franczyzy z McDonald’s - informuje portal dlahandlu.pl.

Sonda Czy jesteś fanem kanapki Drwala w McDonald's? TAK NIE