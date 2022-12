Nowa wersja kultowej kanapki McDonald`s! "Burger Drwala" wjeżdża na ostro!

ZUS przypomina: od 1 stycznia zapłacisz więcej! Co się zmienia?

Kultowa kanapka z oferty McDonald`s powraca w nowym wydaniu

Czy tegoroczna zima będzie ostra? Na to pytanie Burger Drwala nie zna odpowiedzi, ale może sprawić, aby każdemu w nadchodzących tygodniach zrobiło się wyjątkowo gorąco! Do oferty McDonald's powraca bowiem zimowy klasyk w bardziej pikantnym wydaniu, z dodatkowym ostrym sosem oraz papryczkami jalapeño.

Burger Drwala na ostro to propozycja dla fanów mocnych smakowych wrażeń, która jest już dostępna we wszystkich Makach w Polsce. Soczysty kotlet wołowy, panierowany ser i chrupiący bekon, smakują jeszcze lepiej w towarzystwie papryczek jalapeño i dodatkowego ostrego sosu. Do tego świeża sałata, prażona cebulka, klasyczny sos z przyprawami i zimne miesiące stają się jeszcze przyjemniejsze!

Słynny fast food nie mówi jeszcze "stop" nowościom

Jednak to nie wszystko. Czy kolejne tygodnie przyniosą gościom złotych łuków nowe niespodzianki? Drwal nie byłby sobą gdyby miało być inaczej, dlatego jego fani mogą liczyć na kolejny wariant, tym razem z plackiem ziemniaczanym. A kiedy pojawi się w restauracjach McDonald’s? Tego dowiemy się już wkrótce!

Źródło: materiały prasowe McDonald's

