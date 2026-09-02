Zarobki Polaków lecą w dół! Oddalamy się od magicznej granicy

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
PAP
PAP
2026-09-02 10:31

Przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026 spadło i wynosi 9 698,95 zł brutto. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują też spadek mediany wynagrodzeń. To kwota, która znacznie lepiej oddaje to, co realnie trafia do portfeli większości Polaków.

Białe logo GUS na szklanych drzwiach wejściowych. O najnowszej medianie wynagrodzeń przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: GUS/ Materiały prasowe Wejście do budynku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przy Alejach Niepodległości w Warszawie z widocznym logo instytucji na przeszklonych drzwiach. Informacje o danych GUS, takich jak wynagrodzenia i zatrudnienie, są dostępne na Super Biznes.
  • W marcu 2026 r. przeciętne wynagrodzenie brutto spadło do 9 698,95 zł, co jest nietypowym zjawiskiem w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
  • Mediana wynagrodzeń, lepiej odzwierciedlająca realne zarobki większości Polaków, również odnotowała spadek o 2,1% miesiąc do miesiąca.
  • Dane GUS pokazują ogromne nierówności: 10% najlepiej zarabiających otrzymuje co najmniej 15 424,85 zł brutto, podczas gdy 10% najmniej zarabiających – maksymalnie 4 806,00 zł.
  • Aż 12,2% pracowników w Polsce, czyli co ósmy, zarabiało w marcu 2026 r. mniej niż obowiązująca płaca minimalna.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w marcu 2026?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o zarobkach w Polsce. Wynika z nich, że w marcu 2026 roku pensje, w porównaniu do lutego, poszły w dół. To dość nietypowa sytuacja, bo zazwyczaj początek roku przynosi podwyżki.

Spójrzmy na konkretne liczby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w marcu 2026 roku wyniosło 9 698,95 zł. Oznacza to spadek o 2,7 proc. w stosunku do lutego. Jednak w porównaniu z marcem ubiegłego, 2025 roku, wciąż mówimy o wzroście na poziomie 6,6 proc. W dół poszła również mediana wynagrodzeń, czyli kwota, która znacznie lepiej pokazuje, ile naprawdę zarabiają Polacy. W tym przypadku spadek miesiąc do miesiąca wyniósł 2,1 proc.

Mediana wynagrodzeń a średnia krajowa. Co to oznacza?

Często słyszymy o "średniej krajowej", ale ta liczba bywa myląca. Dlaczego? Bo przeciętne wynagrodzenie to suma wszystkich pensji podzielona przez liczbę pracowników. Wystarczy kilku prezesów z ogromnymi zarobkami, by mocno zawyżyć ten wynik. W efekcie większość ludzi zarabia znacznie poniżej tej kwoty, patrząc na nią z niedowierzaniem.

Dlatego o wiele ważniejszą informacją jest mediana wynagrodzeń. To wartość środkowa – jeśli ustawilibyśmy wszystkich pracowników w rzędzie od najniższej do najwyższej pensji, mediana byłaby wynagrodzeniem osoby stojącej dokładnie pośrodku. Połowa zatrudnionych zarabia od niej mniej, a druga połowa więcej. GUS podał, że w marcu 2026 r. mediana spadła, co jest odczuwalne dla portfeli znacznie większej grupy Polaków niż spadek średniej krajowej. W małych firmach, zatrudniających do 9 osób, sytuacja jest jeszcze trudniejsza – tam mediana wynagrodzeń utrzymuje się na poziomie płacy minimalnej.

Jak duże są nierówności w zarobkach Polaków?

Dane GUS bezlitośnie pokazują, jak wielka jest przepaść w zarobkach w Polsce. Można powiedzieć, że żyjemy w dwóch różnych światach finansowych. Z jednej strony mamy 10 proc. najlepiej zarabiających, których wynagrodzenie w marcu 2026 roku wynosiło co najmniej 15 424,85 zł brutto. Z drugiej strony jest 10 proc. pracowników z najniższymi pensjami, którzy otrzymali co najwyżej 4 806,00 zł brutto. Różnica jest więc ponad trzykrotna. Co więcej, aż 12,2 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce – czyli mniej więcej co ósmy pracownik – otrzymywało pensję nieprzekraczającą obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. To pokazuje, że spora część społeczeństwa funkcjonuje na granicy finansowego minimum, podczas gdy średnia krajowa rośnie, napędzana głównie przez wysokie pensje w największych firmach.

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