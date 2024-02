Mega promocja na kosmetyki w Biedronce! Możesz dostać je za darmo!

Promocje w Biedronce [3.02.2024] – zestawy kosmetyków gratis

Sobota, 3 lutego to ostatni dzień promocji „1+1 gratis” na wszystkie zestawy kosmetyków. Z promocji w Biedronce możemy skorzystać używając karty Moja Biedronka z aplikacją Biedronka. Limit dzienny – 2 produkty (maks. 1 gratis) na kartę Moja Biedronka. Do wyboru mamy produkty tak znanych i cenionych marek jak: Dove, Old Spice, Rimmel czy Niuqi. Zestawy możemy dowolnie wybierać.

Za darmo możemy też dostać pastę do zębów Colgate Max White, Stain Protect, 75 ml. Na ten produkt mamy bowiem promocję 1+1 gratis. Limit dzienny – 2 opakowania (maks. 1 gratis) na kartę Moja Biedronka. To nie wszystko! Promocją 2+1 gratis ( z kartą Moja Biedronka lub aplikacją) są objęte wszystkie dezodoranty Rexona oraz wszystkie produkty do golenia.

Kosmetyki za połowę ceny w promocji Biedronki

To nie wszystkie promocje na kosmetyki w Biedronce. Wszystkie produkty Eveline oraz wszystkie kosmetyki L’Oreal, Garnier, Fructis, Elseve też kupimy w promocji. Drugi produkt jest tańszy 50 proc. Warto też zaoszczędzić na kapsułkach do prania. W promocji wszystkie kapsułki do prania Ariel kosztują 0,99 zł za sztukę, cena taka obowiązuje, jeśli kupimy 50 kapsułek.

