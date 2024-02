Dyskonty ruszyły z falą obniżek cen. Oni pokazali Biedronce i Lidlowi jak to robić

Dyskonty tną ceny setek produktów

Biedronka już w styczniu jako pierwsza w roku 2024 obniżyła regularne ceny 60 produktów - pisze serwis wiadomoscihandlowe.pl. Wtedy do akcji wkroczył Lidl, który w końcówce stycznia i lutym obniżył ceny 300 produktów. Na ten ruch błyskawicznie odpowiedziała Biedronka i dodatkowo już w lutym rozszerzyła listę produktów o obniżonych cenach do 360. Obniżki cen wprowadzone przez Biedronkę i Lidla mają trwać do 29 lutego lub do momentu wyczerpania zapasów produktów, które zostały nimi objęte.

Aldi przebił konkurencję

Obie sieci zostały jednak pokonane przez konkurencję. Otóż 1 lutego sieć Aldi ogłosiła, że tnie regularne ceny aż 500 produktów. Dyskonter zaznacza, że owa obniżka sięga 30 proc. i dotyczy całego asortymentu spożywczego i produkty gospodarstwa domowego. Tak jak w przypadku Biedronki i Lidla są to produkty z tzw. podstawowego koszyka. Aldi zaznacza też, że akcja promocyjna nie jest ograniczona w czasie, a stanowi "stałe działanie mające na celu ułatwienie klientom oszczędzania" - podała sieć w komunikacie prasowym.

Ile sklepów ma Aldi, Lidl i Biedronka?

Akcja cięcia cen przez sieć Aldi może nie przestraszyć konkurencji, ze względu na różnice w skali działalności - uważają wiadomoscihandlowe.pl. Aldi ma w Polsce aktualnie ponad 300 sklepów, podczas gdy Biedronka przeszło 3,5 tys., a Lidl ponad 850.

