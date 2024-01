Wielkie zmiany w Lidlu! Na razie w kilku sklepach

Lidl zmienia wygląd sklepów

Klienci Lidla będą musieli przyzwyczaić się do nowego układu półek sklepowych. Na razie jednak nowy układ można zobaczyć tylko w kilku lokalizacjach dyskontu w Niemczech. Jak podała niemiecka gazeta "Lebensmittel Zeitung (LZ)", po raz pierwszy w tylnej części pojawią się przejścia poprzeczne. Przejścia krzyżowe wprowadzono m.in. we Flörsheim w Hesji, w Schwelm w Westfalii, w Bawarii i Berlinie. W tej chwili jest to tylko test. Szybkie wdrożenie na terenie całych Niemiec "nie jest obecnie planowane" - oficjalnie podkreślono na łamach "LZ".

Co się zmienia w sklepach Lidla?

W zmienionych sklepach Lidla znajdują się m.in. zabudowane poprzecznie "tunele chłodnicze", w których umieszczono nabiał i wędliny naprzeciw siebie. ". Według Lidla takie zestawienie półek chłodniczych znacznie zmniejsza zużycie energii. Produkty są umieszczone bliżej siebie, co ułatwia zakupy klientom i jak podaje Lidl, jest korzystne dla pracowników, ponieważ łatwiejsze będzie wykładanie produktów chłodzonych.

W testowych sklepach obowiązuje zasada: standardowy asortyment jest wystawiony w alejkach ustawionych wzdłuż, artykuły promocyjne - w poprzek. Produkty nieżywnościowe będą dostępne na trzech poziomach półek. Według "Lebensmittel-Zeitung" powinno to również zapewnić więcej miejsca na świeże produkty. Większość alejek jest szersza, co zapewni klientom i pracownikom Lidla więcej przestrzeni.

