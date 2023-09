Mega promocja w Aldi. Artykuły szkolne i biurowe tańsze o 40 proc.!

Promocje w Aldi - artykuły szkolne i biurowe nawet 40 proc. taniej

Aldi obniża ceny artykułów szkolnych i biurowych. Promocja rozpocznie się 13 września i potrwa do wyczerpania zapasów. Asortyment objęty obniżką będzie można kupić nawet 40 proc. taniej. W promocji znajdą się produkty takie jak zeszyty, długopisy, piórniki, ołówki, kredki, bloki rysunkowe, farby, segregatory, teczki, krzesła biurowe, podkładki pod myszki, szafki biurowe, biurka i wiele innych artykułów, które ułatwią codzienne obowiązki zarówno uczniom, jak i osobom pracującym w biurach oraz zdalnie. Wszystko to będzie można kupić od 20 proc. do 40 proc. taniej.

Aldi promocja - zeszyty za grosze

Najtaniej będzie można kupić zeszyty, których cena zacznie się już od 0,71 zł. Teczka z gumką na dokumenty A4 będzie kosztować 2,39 zł, blok rysunkowy A3 (40 kartek) 8,39 zł, notesy znajdziemy już za 3,84 zł, za pisaki i markery zapłacimy 9,09 zł. W ofercie pojawi się także wygodny fotel gabinetowy, który po rabacie będzie kosztował 419 zł. Natomiast biurko z regałami będzie można kupić za 175,99 zł. Fanom pracy zdalnej Aldi proponuje stolik do laptopa na kółkach za 111,99 zł. Uzupełnieniem domowego biura może być szafka na kółkach z litego drewna za 143,99 zł. Działając z myślą o wygodzie klientów, ALDI przygotowało specjalne wyeksponowane miejsca w sklepach, gdzie dostępne będą produkty objęte promocją.

