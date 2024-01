Mega promocje w Lidlu na wyjątkowe święta

Promocje w Lidlu – prezenty dla seniorów

Do środy, 17 stycznia, masażer Shiatsu marki Silvercrest jest dostępny w atrakcyjnej cenie – tylko 99 zł/zestaw. Urządzenie idealnie sprawdzi się na prezent na Dzień Babci i Dziadka, a jego funkcjonalność sprawi, że oprócz szyi i karku, wymasujemy również ramiona, plecy, brzuch, uda oraz łydki. A kiedy potrzebne jest szybkie i intensywne rozluźnienie. Lidl oferuje też pistolet do masażu VitalMaxx, który z aplikacją Lidl Plus można kupić 20 zł taniej – za 159 zł/zestaw. Natomiast od soboty, 20 stycznia, za jedyne 69,50 zł/zestaw będzie dostępna poduszka do masażu Shiatsu.

Idealnym prezentem z okazji Dnia Babci i Dziadka mogą być również akcesoria z okolicznościowymi grafikami: skarpetki czy rękawice kuchenne (13,99 zł/1 szt. lub zestaw), poduszki w różne wzory (19,99 zł/1 szt.) lub kubki o pojemności 330 ml (13,99 zł/1 szt.).

Lidl – promocja na wyroby medyczne

Możemy zatroszczyć się o naszych dziadków i babcie, kupując im np. ciśnieniomierz naramienny (69,90 zł/zestaw) lub nadgarstkowy (49,99 zł/zestaw). Dla osób słabosłyszących sieć proponuje wzmacniacz słuchu Sanitas (39,99 zł/zestaw). Urządzenie pozwala wzmocnić dźwięk nawet do 40 dB, a maksymalna głośność może osiągnąć nawet 128 dB.

Codzienne zakupy naszych dziadków nie muszą być uciążliwe, zwłaszcza kiedy mają do dyspozycji pomocnego towarzysza. Od 15 stycznia, w sklepach Lidl Polska, można kupić wózek na zakupy 30 l z wytrzymałego materiału (39,99 zł/szt.).

Promocje dla majsterkowiczów w Lidlu

Na stronie lidl.pl będzie można kupić elektroniczną maszynę do szycia Singer aż 44 proc. taniej – za 499 zł/zestaw, a od czwartku, 18 stycznia, w sklepach Lidl będzie można kupić wiele urządzeń marki Parkside, które usprawnią prace naszych seniorów. Akumulatorowa szlifierka za 99 4 zł/zestaw lub wiertarkowkrętarka za 79,90 zł/zestaw, to niezbędniki w warsztacie. W ofercie sieci pojawią się również akumulatorowa polerka (99 zł/zestaw) z trzema podkładkami do polerowania i zestawem papierów ściernych o różnych ziarnistościach, a także piła ręczna 12 V (129 zł/zestaw) z automatycznym zasilaniem zapewniającym stałą wydajność cięcia.

