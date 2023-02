Mega promocje w sklepie internetowym Biedronki. Artykuły szkolne za 1 zł

Pieniądze to nie wszystko

Zimowa przerwa w nauce, bez względu na województwo, już niemal za nami. Dlatego Biedronka pomaga milionom rodziców i uczniów skompletować istotne części wyprawki szkolnej na drugi semestr. Każdy rodzic i każdy uczeń wie, że dobrze jest zacząć naukę po feriach mając nowe: zeszyty, piórnik, długopisy i flamastry, kredki, farby i pędzle, blok techniczny a nawet plecak i lampkę na biurko, pozwalającą wygodniej odrabiać lekcje. To wszystko znajdziecie teraz w ofercie Biedronki na stronie home.biedronka.pl. Sklep internetowy Biedronka Home pozwala na wygodne i komfortowe zakupy przez Internet, z dostawą bezpośrednio pod wskazany adres lub do wybranego automatu paczkowego.

- Z okazji powrotu dzieci do szkoły na semestr letni przygotowaliśmy szczególną ofertę w tym zakresie. Przy zakupie 3 produktów oznaczonych „SZKOŁA” w ramach jednej transakcji najtańszy z tych produktów klienci otrzymają za 1 zł. - Jarosław Stefańczyk, dyrektor kategorii E-commerce Non-Food w Biedronce

Biedronka Home - promocja na artykuły szkolne

Promocja dotyczy zakupu 3 produktów lub ich wielokrotności. Akcja promocyjna potrwa do 26.02. br. czyli do niedzieli włącznie (w sklepie internetowym Biedronka Home można składać zamówienia również w niedziele) lub do wyczerpania zapasów. Przykładowe ceny:

* Czarny piórnik tuba touch Oxford -24,99 zł,

* Kołozeszyty w kratę B5 Pukka - 24,99 zł,

* Długopis wymazywalny Pilot z trzema wkładami i gumką - 39,99 zł,

* Plecaki szkolne Minnie i SpiderMan (3-4 klasa) - 79,90 zł,

* Piórnik potrójny Jumper z wyposażeniem Coolpack - 59,90 zł,

* Laminator A4 - 89,90 zł

* Czarna lub biała lampka na biurko (łamana, ustawiana pod różnym kątami) - 79,90 zł.

