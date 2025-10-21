Sławomir Mentzen przygotowuje się do objęcia stanowiska ministra finansów w przyszłym rządzie Konfederacji

Konfederacja nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego, ale rozważa podatek od kopalin i wyższy CIT dla banków

Prezydent Karol Nawrocki ma zielone światło na podpisanie podwyższonego podatku dla banków

Nawrocki podpisał ośmiopunktową deklarację Mentzena, zobowiązując się do nieporuszania podatków dla osób fizycznych

Mentzen ministrem finansów - co szykuje lider Nowej Nadziei?

Przemysław Wipler w porannej rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 nie pozostawił wątpliwości co do przyszłych ambicji Konfederacji. Ugrupowanie "chce zdominować całą polską centroprawicę", a kluczową rolę w tych planach odgrywa Sławomir Mentzen.

Poseł Konfederacji ujawnił, że lider Nowej Nadziei intensywnie przygotowuje się do objęcia stanowiska odpowiedzialnego za politykę podatkową i resort finansów. To właśnie dlatego Wipler konsekwentnie odmówił prezentacji szczegółów programu podatkowego ugrupowania.

To jest osobiste zaangażowanie Sławomira Mentzena, który przygotowuje się do tego, że - jeżeli będziemy mieć taką możliwość - będzie odpowiedzialny bezpośrednio za politykę podatkową i resort finansów

- tłumaczył Wipler.

Konrad Piasecki skonfrontował Wiplera z zapisami w "Deklaracji ideowej" Nowej Nadziei, w której pojawia się kontrowersyjna wzmianka o podatkach majątkowych. Podatek katastralny, będący właśnie takim podatkiem, budzi obawy wielu Polaków.

Wipler kategorycznie zaprzeczył tym obawom: "Nie mamy planów wprowadzenia podatku katastralnego". Zamiast tego Konfederacja rozważa inne źródła przychodów budżetowych.

Jako przykład alternatywnych rozwiązań podatkowych poseł wymienił "sensownie zrobiony podatek od kopalin, połączony ze zmianą prawa geologicznego i górniczego". Zdaniem Wiplera taka reforma zachęciłaby do prowadzenia badań poszukiwawczych i uruchamiania wydobycia w Polsce.

Wyższy CIT dla banków - prezydent Nawrocki ma poparcie Konfederacji

Kluczowym elementem rozmowy było wyjaśnienie, jak Konfederacja rozumie zobowiązania prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące podatków. Nawrocki w kampanii podpisał ośmiopunktową deklarację Sławomira Mentzena, której pierwszy punkt brzmiał:

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków.

Wipler wyjaśnił jednak, że zobowiązanie to dotyczy wyłącznie osób fizycznych.

Pan prezydent Karol Nawrocki obiecał, że nie podniesie żadnych podatków dla Polaków, to oznacza osoby fizyczne - podatki od konsumpcji, od dochodów osobistych, a nie dotyczy to podatków korporacyjnych, od firm

- precyzował poseł.

W praktyce oznacza to, że prezydent może bez łamania obietnicy podpisać ustawę o podwyższonym CIT dla banków. Sejm uchwalił w piątek podwyżkę tego podatku do 30 proc. w 2026 r., 26 proc. w 2027 r. i 23 proc. od 2028 r. Rząd argumentuje, że dodatkowe środki są niezbędne na zwiększone wydatki na obronność.

Program podatkowy Konfederacji - Mentzen zachowuje szczegóły dla siebie

Mimo nacisków prowadzącego, Przemysław Wipler konsekwentnie unikał prezentacji konkretnych propozycji podatkowych Konfederacji. Zapowiedział, że szczegóły programu zostaną przedstawione przez Sławomira Mentzena "w stosownym czasie".

Idąc punkt po punkcie, znajdziemy bardzo dużo pieniędzy. W bardzo wielu miejscach

- zapewniał tajemniczo Wipler, sugerując, że Konfederacja ma wypracowany kompleksowy plan reform fiskalnych.

Taka strategia komunikacyjna może świadczyć o tym, że Mentzen traktuje program podatkowy jako kluczowy element przyszłej kampanii wyborczej i nie chce zdradzać atutów przed czasem.

Konfederacja kontra centroprawica - ambitne plany ugrupowania

Przemysław Wipler nie ukrywał ambicji swojego ugrupowania. Konfederacja "chce zdominować całą polską centroprawicę" - to jasna deklaracja intencji wobec konkurencyjnych partii prawicowych.

Jeśli plany się spełnią, a Sławomir Mentzen faktycznie obejmie resort finansów, będzie to oznaczać największy sukces polityczny Konfederacji od momentu jej powstania. Lider Nowej Nadziei, znany z radykalnych poglądów na temat obniżania podatków i ograniczania roli państwa w gospodarce, mógłby wówczas wprowadzić w życie swoje pomysły na reformę polskiego systemu fiskalnego.

Czy Mentzen zostanie ministrem finansów? To zależy od wyniku przyszłych wyborów parlamentarnych i zdolności Konfederacji do budowania koalicji. Jedno jest pewne - ugrupowanie traktuje politykę podatkową jako swój największy atut i starannie przygotowuje się do przejęcia władzy w tym obszarze.

