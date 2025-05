Rząd Tuska uchyla reformę emerytalną PiS! Oto, co zrobili w zamian

UE zaostrza kurs wobec Rosji: 17. pakiet sankcji uderza we "flotę cieni" i osoby odpowiedzialne za represje

"Pieniądze to nie wszystko": Co czeka nas w programie?

Program "Pieniądze to nie wszystko" to cykl rozmów, który porusza tematy związane z finansami, biznesem, ale także z wartościami, które są ważne w życiu każdego człowieka. W każdym odcinku zapraszani są goście specjalni, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą i przemyśleniami. Tym razem gościem będzie Sławomir Mentzen - polityk, kandydat na prezydenta RP w minionych wyborach i Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, osoba doskonale znana w świecie biznesu i polityki gospodarczej. Jego obecność w programie to gwarancja ciekawej i merytorycznej dyskusji. Gospodarzem programu jest Hubert Biskupski.

Gdzie i kiedy oglądać?

Transmisja na żywo programu "Pieniądze to nie wszystko" z udziałem Sławomira Mentzena i Cezarego Kaźmierczaka odbędzie się w środę o godz. 10:45. Program będzie emitowany na następujących platformach: se.pl, You Tube SE, Facebook SB.

Zachęcamy do śledzenia transmisji na wybranej platformie i aktywnego uczestniczenia w dyskusji poprzez zadawanie pytań i komentowanie. To doskonała okazja, aby posłuchać opinii eksperta i dowiedzieć się więcej o aktualnych wyzwaniach i perspektywach dla polskich przedsiębiorców.

Program "Pieniądze to nie wszystko" z udziałem Sławomira Mentzena i Cezarego Kaźmierczaka to propozycja dla wszystkich, którzy interesują się polityką, ekonomią, biznesem i polityką gospodarczą. To także doskonała okazja dla przedsiębiorców, aby posłuchać opinii eksperta i dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwoju swojej firmy.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo w środę o godz. 10:45!