Miał być sukces, jest odwrót. Gigant z Ukrainy zwija biznes nad Wisłą

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-02-04 9:46

Ukraińska sieć odzieżowa Vovk wycofuje się z Polski po blisko trzech latach obecności na rynku - pisze serwis wiadomoscihandlowe.pl. Marka zainwestowała około 300 tys. euro w debiut w Warszawie, jednak wysokie koszty, opóźniony e-commerce i silna konkurencja przesądziły o zakończeniu działalności.

Wnętrze sklepu odzieżowego z licznymi wieszakami ubrań, manekinami prezentującymi odzież i szyldami z promocjami. Zdjęcie ilustruje trudności w branży handlowej, o których przeczytasz na Super Biznes.

  • Ukraińska sieć odzieżowa Vovk wycofuje się z Polski po trzech latach, nie osiągając zakładanej skali sprzedaży mimo inwestycji ok. 300 000 euro.
  • Główne przyczyny porażki to nietrafiona lokalizacja sklepu w Blue City, strategia skupiona na klientach ukraińskich oraz brak dopasowania do lokalnych preferencji.
  • Wysokie koszty działalności w Polsce, opóźnione uruchomienie e-commerce i silna konkurencja dużych graczy (np. Zara, LPP) również przyczyniły się do decyzji o wycofaniu.
  • Vovk, posiadająca 56 sklepów w Ukrainie, koncentruje się na zmianie modelu biznesowego i rozwoju usług produkcyjnych, jednak wyjście z Polski będzie kosztowne z powodu kar za rozwiązanie umowy najmu.

Ukraińska sieć odzieżowa Vovk wycofuje się z Polski

Po niemal trzech latach funkcjonowania Vovk w Polsce zdecydował o zakończeniu działalności operacyjnej. Marka, która w Ukrainie jest jednym z liderów segmentu kobiecej mody typu fast fashion, nie zdołała osiągnąć zakładanej skali sprzedaży na polskim rynku.

Wejście Vovk do Polski nastąpiło w 2023 roku, kiedy otwarto pierwszy salon stacjonarny w warszawskim centrum handlowym Blue City. Inwestycja pochłonęła około 300 000 euro, jednak wyniki sprzedaży nie spełniły oczekiwań zarządu.

Vovk w Polsce – błędy strategiczne i nietrafiona lokalizacja

Jednym z kluczowych czynników porażki była lokalizacja sklepu. Blue City nie zapewniło odpowiedniego ruchu klientów odpowiadających profilowi marki. Dodatkowo strategia Vovk w dużej mierze koncentrowała się na klientach narodowości ukraińskiej mieszkających w Polsce, co ograniczyło możliwość dotarcia do szerokiego grona polskich konsumentów.

Koszty działalności i opóźniony e-commerce

Na decyzję o wycofaniu się z Polski wpłynęły także znaczące różnice kosztowe. Wysokie czynsze w galeriach handlowych, droższa siła robocza oraz koszty obsługi zwrotów – powszechnych na polskim rynku e-commerce – istotnie obciążały budżet firmy.

Dodatkowym problemem było opóźnienie w uruchomieniu sprzedaży internetowej. Polski sklep online Vovk wystartował dopiero rok po otwarciu salonu stacjonarnego, co ograniczyło rozpoznawalność marki i potencjał sprzedażowy.

Na sytuację Vovk wpłynął również patriotyzm konsumencki oraz dominacja dużych graczy. Marki takie jak Zara, H&M czy Reserved (Grupa LPP) posiadają silnie ugruntowaną pozycję i lojalną bazę klientów, co stanowi istotną barierę wejścia dla nowych podmiotów.

Co dalej z marką Vovk

Mimo wycofania się z Polski, działalność Vovk w Ukrainie pozostaje stabilna. Firma posiada tam 56 sklepów i zatrudnia około 650 pracowników. Obecnie koncentruje się na zmianie modelu biznesowego, rozwijając usługi produkcyjne jako podwykonawca dla innych marek.

Proces opuszczania polskiego rynku będzie jednak kosztowny – kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu w Warszawie mogą przewyższyć pierwotne nakłady inwestycyjne.

UKRAINA
ODZIEŻ
BLUE CITY
SIECI HANDLOWE