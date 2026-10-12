Kołodziejczak pokazał majątek. Ponad 400 tys. zł na koncie

Ostatnie dni przyniosły Michałowi Kołodziejczakowi poważne problemy wizerunkowe. W piątek Kanał Zero opublikował relacje byłych współpracownic polityka, które zarzuciły mu agresywne zachowania i nakłanianie do zażywania substancji, którą miał określać jako kokainę. Kołodziejczak stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom, nazywając je pomówieniami.

Jeszcze tego samego dnia szef klubu parlamentarnego KO Zbigniew Konwiński poinformował o zawieszeniu polityka w prawach członka klubu. Ugrupowanie oczekuje weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby.

W tym samym czasie zainteresowanie wzbudziły finanse byłego wiceministra rolnictwa. Z jego oświadczenia majątkowego, opublikowanego w kwietniu, wynika, że zgromadził dokładnie 402 198,60 zł oszczędności. Nie wykazał natomiast walut obcych ani papierów wartościowych.

Gospodarstwo warte 3,1 mln zł. To jego największy majątek

Największą część majątku Kołodziejczaka stanowi ziemia. Polityk zadeklarował gospodarstwo rolne o powierzchni 28,87 hektara, którego wartość oszacował na 3,1 mln zł. Wskazał, że tytuł prawny do gruntów obejmuje własność, współwłasność oraz dzierżawę. Z prowadzenia działalności rolniczej uzyskał dochód w wysokości 133 tys. 991 zł i 14 gr.

W oświadczeniu majątkowym poseł nie wykazał własnościowego domu ani mieszkania. Jego majątek opiera się więc przede wszystkim na gruntach rolnych i działalności związanej z rolnictwem.

Ciągnik John Deere i maszyny rolnicze

Michał Kołodziejczak wykazał również specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w gospodarstwie. Chodzi o trzy składniki majątku objęte współwłasnością małżeńską: ciągnik John Deere 6095 MC z 2017 roku, podajnik do warzyw UHS/MBE oraz deszczownię OCMI 90 VRS z 2013 roku.

Były wiceminister ma także udziały w dwóch spółkach. W oświadczeniu wymienił 95 udziałów w Nowoczesnym Rolniku sp. z o.o. oraz 950 udziałów w Startupie Rolniczym sp. z o.o.

To nie koniec jego aktywności. Kołodziejczak stoi na czele Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw Unia Warzywno-Ziemniaczana, a także pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieradzkiej.

Ile zarobił jako poseł i urzędnik?

W oświadczeniu majątkowym znalazły się również informacje o dochodach uzyskanych z działalności publicznej. Michał Kołodziejczak wykazał:

- 47 267, 07 zł z tytułu diety poselskiej;- 39 653,76 zł uposażenia poselskiego;- 171 170, 82 zł z pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;- 8 902, 13 zł dopłat.

Kwoty te dotyczą poszczególnych źródeł dochodu wykazanych w dokumencie. Nie należy ich utożsamiać z wartością całego majątku polityka ani z samymi oszczędnościami.

Został mu kredyt na ponad 225 tys. zł

W oświadczeniu znalazła się również informacja o zobowiązaniach finansowych. Michał Kołodziejczak zaciągnął kredyt na powiększenie areału gospodarstwa. Pierwotna kwota wynosiła 312 tys. zł, a do spłaty pozostało mu 225 600 zł. Bilans jego finansów obejmuje więc zarówno znaczne oszczędności i gospodarstwo rolne wycenione na miliony złotych, jak i niespłacone zobowiązanie.

Oświadczenie majątkowe pokazuje, że podstawą finansów byłego wiceministra jest działalność rolnicza. Jednocześnie polityk musi mierzyć się z kryzysem wizerunkowym po publikacji zarzutów byłych współpracownic. Kołodziejczak im zaprzecza, a sprawa wywołała już konsekwencje w jego relacjach z klubem parlamentarnym KO.

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