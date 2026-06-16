Polski rynek najmu notuje rekordową podaż mieszkań i stabilizację cen, lecz za optymistycznymi statystykami kryje się narastający problem.

Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że właściciele nieruchomości borykają się z nieuczciwymi najemcami, którzy nie płacą czynszu, a ich eksmisja jest niemal niemożliwa.

Poznaj szokujące realia, gdzie nawet prawomocne wyroki sądowe nie gwarantują odzyskania lokalu, zostawiając właścicieli z zablokowanymi mieszkaniami i ogromnymi kosztami.

Liczba dostępnych mieszkań na wynajem rośnie, a w największych miastach Polski widać pierwsze oznaki stabilizacji stawek. Najnowsze dane pokazują jednak, że za statystykami kryje się problem, o którym coraz częściej mówią właściciele nieruchomości. Chodzi o sytuacje, w których najemcy przestają płacić czynsz, a mimo to przez długi czas pozostają w zajmowanych lokalach.

Jak wynika z analizy rynku najmu, w maju oferta mieszkań zwiększyła się o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Oznacza to, że osoby szukające lokum mają dziś większy wybór niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu.

Na rynku pojawia się coraz więcej mieszkań

Według danych rynku nieruchomości liczba aktywnych ofert najmu wzrosła do około 86 tys. lokali. Największy wybór nadal mają mieszkańcy Warszawy, gdzie dostępnych było około 16,2 tys. mieszkań. W Krakowie oferta zwiększyła się do blisko 7,9 tys. lokali, a we Wrocławiu do około 6,5 tys.

Większa podaż zaczyna wpływać na ceny. W wielu miastach czynsze zatrzymały wcześniejsze wzrosty, a w części lokalizacji nawet lekko spadły. W Warszawie mediana miesięcznego czynszu wynosi obecnie około 4,2 tys. zł i jest niższa niż przed rokiem. We Wrocławiu najemcy płacą przeciętnie około 2,7 tys. zł, a w Łodzi około 2,1 tys. zł. Wyjątkiem pozostają Katowice, gdzie stawki najmu są wyższe niż rok temu o około 10 proc.

Właściciele mieszkań skarżą się do RPO

Optymistyczne dane dla osób szukających mieszkań nie oznaczają jednak, że rynek najmu działa bez problemów. Coraz więcej uwagi przyciągają przypadki zgłaszane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” RPO Marcin Wiącek, do jego biura trafiają skargi właścicieli mieszkań, którzy twierdzą, że nieuczciwi najemcy wykorzystują przepisy chroniące lokatorów.

Według rzecznika zdarzają się sytuacje, w których właściciel skutecznie wypowiada umowę najmu, ale mimo to przez wiele miesięcy, a nawet lat nie jest w stanie odzyskać swojego mieszkania. W tym czasie nie otrzymuje czynszu, a jednocześnie nadal musi opłacać rachunki, czynsz administracyjny czy raty kredytu hipotecznego.

Wyrok jest, ale eksmisji nie ma

RPO zwraca uwagę, że problem nie kończy się na uzyskaniu korzystnego wyroku sądu. Nawet jeśli właściciel wygra sprawę i uzyska prawomocne orzeczenie eksmisyjne, jego wykonanie często okazuje się niemożliwe. Powodem jest m.in. brak lokali socjalnych, które powinny zostać zapewnione przez gminy osobom uprawnionym do takiego wsparcia. W praktyce oznacza to, że właściciel nieruchomości nadal nie może korzystać ze swojego mieszkania, mimo że formalnie ma do tego pełne prawo.

Co z tego, że właściciel uzyskał wyrok eksmisyjny, skoro wyrok nie może zostać wykonany, gdyż gmina nie przyznaje lokatorowi mieszkania socjalnego – wskazał Marcin Wiącek.

Najemcy zyskują większy wybór, właściciele czekają na zmiany

Rosnąca liczba ofert pokazuje, że rynek najmu staje się bardziej konkurencyjny. Dla najemców oznacza to większy wybór mieszkań i większe szanse na negocjowanie stawek. Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości coraz częściej powraca jednak pytanie o bezpieczeństwo inwestycji i skuteczność przepisów regulujących najem.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że obecny system wymaga dyskusji, ponieważ samo kierowanie właścicieli do sądów nie rozwiązuje problemu. Zwłaszcza wtedy, gdy nawet prawomocne wyroki nie prowadzą do szybkiego odzyskania mieszkania. To sprawia, że obok walki o niższe czynsze coraz głośniejszym tematem na rynku nieruchomości staje się dziś pytanie, czy właściciele mieszkań są wystarczająco chronieni przed nieuczciwymi najemcami.

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