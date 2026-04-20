Polska wprowadza nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego.

Kluczowe zmiany obejmują obowiązkową rejestrację obiektów w ewidencji gminnej i CWTON, nadanie im unikalnych numerów identyfikacyjnych oraz wysokie kary za brak rejestracji.

Gminy zyskają nowe uprawnienia, w tym możliwość wyznaczania stref ograniczających najem krótkoterminowy, a mieszkańcy będą mogli zgłaszać wnioski o kontrole.

Koniec z wolną amerykanką. Rząd wprowadza rejestr najmu krótkoterminowego

Skończy się rynkowa samowolka na rynku wynajmu mieszkań na doby. Podczas specjalnej konferencji prasowej wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zapowiedział projekt regulacji, który ma uporządkować zasady działania tego dynamicznie rosnącego sektora. Rząd Donalda Tuska chce w ten sposób nie tylko wdrożyć unijne przepisy, ale także ukrócić szarą strefę i zapewnić uczciwą konkurencję dla hoteli i pensjonatów.

Zgodnie z projektem, najem krótkoterminowy, czyli na okres do 30 dni, zostanie oficjalnie uznany za usługę hotelarską. W praktyce oznacza to, że właściciele mieszkań na wynajem będą musieli spełnić szereg obowiązków, które do tej pory dotyczyły głównie branży turystycznej. Projekt zakłada, że każdy obiekt oferujący najem krótkoterminowy będzie musiał zostać zarejestrowany w specjalnej gminnej ewidencji oraz w Centralnym Wykazie Turystycznych Obiektów Noclegowych (CWTON). To fundamentalna zmiana, która ma na celu wprowadzenie przejrzystości i wyciągnięcie tysięcy ofert z szarej strefy.

Jakie obowiązki czekają właścicieli mieszkań na wynajem?

Rejestracja to dopiero początek. Po wpisaniu lokalu do ewidencji każdy właściciel otrzyma unikalny numer identyfikacyjny. Będzie musiał go umieszczać we wszystkich ofertach, niezależnie od tego, czy publikuje je na Booking.com, Airbnb, czy na własnej stronie internetowej. Brak numeru w ogłoszeniu będzie sygnałem dla urzędników i potencjalnych klientów, że coś jest nie tak.

Nowe przepisy wprowadzają też dotkliwe sankcje finansowe. Za prowadzenie działalności bez wymaganej rejestracji lub naruszenie innych przepisów będą grozić wysokie kary administracyjne. Celem jest zniechęcenie do działania w szarej strefie i zapewnienie, że wszyscy uczestnicy rynku grają według tych samych reguł. Dodatkowo, skoro najem krótkoterminowy będzie traktowany jak usługa hotelarska, wynajmujący będą musieli zadbać o standardy bezpieczeństwa. Chodzi między innymi o spełnienie wymogów przeciwpożarowych, sanitarnych i budowlanych. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminów porządkowych, co ma poprawić komfort zarówno turystów, jak i stałych mieszkańców budynku.

Projekt regulacji daje nowe, potężne narzędzia samorządom i lokalnym społecznościom. To odpowiedź na liczne skargi mieszkańców miast turystycznych, którzy często skarżą się na hałaśliwych gości i problemy związane z intensywnym wynajmem w ich budynkach. Gminy zyskają możliwość wyznaczania specjalnych stref, w których najem krótkoterminowy będzie mógł zostać ograniczony, co ma być odpowiedzią na problemy w najbardziej obleganych turystycznie miejscach.

Wzmocniona zostanie także rola wspólnot mieszkaniowych i samych mieszkańców. Będą oni mogli oficjalnie zgłaszać wnioski o przeprowadzenie kontroli w lokalu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest wynajmowany niezgodnie z prawem lub w sposób uciążliwy dla otoczenia. Jednocześnie wiceminister Ireneusz Raś podkreśla, że celem rządu nie jest zniszczenie tego rynku.

– 60% polskich rodzin korzysta na terenie Polski z najmu krótkoterminowego. To są rodziny wielodzietne, których nie stać na hotel w Krakowie, Sopocie czy Warszawie – powiedział Ireneusz Raś.

Regulacje mają więc znaleźć złoty środek – uporządkować rynek i zwiększyć bezpieczeństwo, ale nie zlikwidować tańszej alternatywy dla hoteli.

Rząd chce, aby kluczowe regulacje zaczęły obowiązywać w tym samym terminie w całej Unii Europejskiej. Zasadnicza część przepisów wejdzie w życie 20 maja 2026 roku, dając właścicielom i platformom rezerwacyjnym czas na dostosowanie się do nowych regulacji.

