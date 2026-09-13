Mieszkania w Polsce coraz bardziej nieosiągalne. Minister mówi wprost: „To wyrok”

„To wyrok”, a nie mieszkanie

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zabrała głos po publikacji najnowszych danych dotyczących europejskiego rynku nieruchomości. Jej zdaniem pokazują one problem, o którym mówi od dawna – polskie mieszkania w coraz większym stopniu są poza zasięgiem zwykłych obywateli.

Minister zwraca uwagę przede wszystkim na relację zarobków do cen mieszkań.

25-metrowa kawalerka kupiona na 30-letni kredyt, z ratą wynoszącą jedną trzecią średniej pensji? Zdaniem Pełczyńskiej to już nie jest normalna sytuacja.

– Relacja pensji do ceny metra kwadratowego jest u nas dramatyczna – ocenia minister.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja najemców. Jeśli za kawalerkę trzeba oddać od 33 do nawet 66 proc. miesięcznego wynagrodzenia, trudno mówić o komforcie życia.

– To ma być „rynek”? Nie, to drenowanie – napisała Pełczyńska.

Młodzi odkładają życie na później

Problem mieszkaniowy ma według minister nie tylko wymiar ekonomiczny. Może także wpływać na demografię.

Młodzi ludzie zamiast odkładać pieniądze, zakładać rodziny czy zwiększać konsumpcję przez lata próbują zebrać pieniądze na wkład własny. Pełczyńska uważa, że wysokie ceny mieszkań są jednym z powodów problemów z dzietnością.

W tle jest również zablokowany rządowy program kredytu zero procent. Minister zapowiada kolejne działania legislacyjne. Jednym z tematów ma być uregulowanie najmu krótkoterminowego.

Jej przesłanie jest proste: mieszkania mają przede wszystkim służyć ludziom do mieszkania.

Milion mieszkań. Cena poniżej 10 tys. zł za metr

W dyskusji pojawił się także bardzo ambitny pomysł prof. Marcina Piątkowskiego z Akademii Leona Koźmińskiego, byłego głównego ekonomisty Banku Światowego.

Ekonomista proponuje stworzenie Centralnego Okręgu Mieszkaniowego (COM) i wybudowanie aż miliona nowych mieszkań.

Nie miałyby to być jednak przypadkowe osiedla na obrzeżach miast. Według pomysłu Piątkowskiego powinny powstać nowoczesne, ekologiczne i dobrze skomunikowane miejscowości, w których mieszkańcy mieliby również dostęp do pracy.

Najważniejszy warunek? Cena mieszkania dla nabywcy miałaby być niższa niż 10 tys. zł za metr kwadratowy.

Państwo da grunty, deweloperzy zbudują

Jak miałoby to działać? Państwo miałoby kupować grunty wzdłuż głównych autostrad, m.in. na trasach między Warszawą a Łodzią czy Krakowem a Katowicami. Następnie zapewniałoby infrastrukturę drogową i kolejową oraz określało zasady zabudowy.

Same tereny byłyby sprzedawane w aukcjach wybranym, wiarygodnym polskim deweloperom. Całość miałaby działać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Pomysł jest ogromnym wyzwaniem, ale Piątkowski przekonuje, że nie należy z góry uznawać go za niemożliwy.

„Kiedyś też mówili, że się nie da”

Ekonomista porównuje swój pomysł do dużych projektów państwowych, które początkowo również budziły niedowierzanie.

Jego zdaniem podobne argumenty padały kiedyś przy programie 500+, budowie CPK czy planach rozwoju energetyki jądrowej.

Analitycy zaznaczają, że milion nowych mieszkań za mniej niż 10 tys. zł za metr jest możliwy do zrealizowania. Dziś jednak brzmi to jak ogromne wyzwanie, ale przy obecnych cenach problem mieszkaniowy w Polsce sam się nie rozwiąże.

Młodzi Polacy SFRUSTROWANI! Mamy mieszkać z MAMĄ? Nigdy nie będzie nas stać na mieszkanie!|Komentery