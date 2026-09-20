Nowe przepisy techniczne mają podnieść komfort życia w blokach, wprowadzając lepszą ochronę przed hałasem i poprawiając dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Reforma obejmuje szeroki zakres zmian, od bezpieczeństwa pożarowego po infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych w nowych inwestycjach.

Pamiętaj jednak: zmiany dotyczą głównie nowo powstających budynków, a nie istniejących nieruchomości – sprawdź, co to oznacza dla Ciebie i Twojego mieszkania!

Mieszkania, w których słychać niemal każdy krok sąsiada, windy przenoszące drgania na ściany czy budynki pełne barier dla osób poruszających się na wózkach – nowe przepisy mają odpowiadać na problemy dobrze znane mieszkańcom bloków. Rząd przygotował gruntowną zmianę warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe regulacje mają zastąpić przepisy funkcjonujące od 2002 roku.

Zakres reformy jest szeroki. Obejmuje nie tylko akustykę mieszkań, lecz także dostępność nieruchomości dla osób ze szczególnymi potrzebami, ochronę przeciwpożarową, efektywność energetyczną oraz infrastrukturę związaną z samochodami elektrycznymi. Dla osób mieszkających już w bloku kluczowa jest jednak jedna rzecz: nowe prawo nie oznacza automatycznej przebudowy wszystkich istniejących budynków.

Słychać każdy krok sąsiada? Nowe wymagania dotyczą hałasu

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian ma być uporządkowanie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem. Projekt przewiduje zastosowanie klasy akustycznej AQ-0 m.in. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz określone wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród.

W praktyce prawo ma brać pod uwagę nie tylko dźwięki przechodzące między mieszkaniami. Istotne są również hałas i drgania generowane przez urządzenia techniczne w budynku. Projekt przewiduje rozwiązania ograniczające m.in. przenoszenie drgań powodowanych przez zespoły napędowe wind.

Nie oznacza to jednak, że nowe prawo zagwarantuje mieszkańcom całkowitą ciszę. AQ-0 jest podstawową klasą akustyczną, dlatego popularne określenie „koniec z papierowymi ścianami” należy traktować jako skrót. Z punktu widzenia kupującego mieszkanie ważne będzie natomiast to, że parametry akustyczne budynku mają być wyraźniej uwzględnione w przepisach.

Co najmniej 6 proc. mieszkań ze specjalnymi rozwiązaniami

Duży pakiet zmian dotyczy osób z niepełnosprawnościami. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych co najmniej 6 proc. lokali, ale nie mniej niż jeden, ma spełniać wymagania związane z dostępnością. Przewidziano przy tym wyjątek dla najmniejszych budynków, liczących nie więcej niż cztery mieszkania.

Nie chodzi wyłącznie o windy. Prawo ma regulować również takie kwestie jak przestrzeń pozwalająca na swobodne manewrowanie wózkiem, odpowiednie rozwiązania w łazienkach, drzwi i okna czy ograniczenie barier w postaci progów. To szczegóły, które dla części mieszkańców decydują o tym, czy mogą samodzielnie korzystać z własnego mieszkania i przestrzeni wspólnych.

Zmienić mają się również zasady dotyczące m.in. dojść i dojazdów, nasłonecznienia pomieszczeń, placów zabaw czy lokalizacji zbiorników na nieczystości. Reforma porządkuje więc znacznie więcej niż tylko standard samych lokali.

Nowe zasady przeciwpożarowe i ładowarki do samochodów

Kolejnym dużym obszarem jest bezpieczeństwo pożarowe. Nowe regulacje mają określać wymagania dotyczące stosowanych materiałów, stref pożarowych oraz rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie się ognia. To szczególnie istotne w przypadku budynków wielorodzinnych i dużych obiektów.

Do tego dochodzi transformacja energetyczna. W nowych warunkach technicznych mają znaleźć się rozwiązania związane z unijnym standardem budynków bezemisyjnych, sterowaniem instalacjami technicznymi oraz infrastrukturą do ładowania samochodów elektrycznych.

Nie wszystkie wymagania mają zacząć obowiązywać jednocześnie. Część projektowanych regulacji przewidziano na późniejsze terminy – w tym na koniec 2026 oraz 2029 roku. Zmiana standardów budowlanych będzie więc rozłożona w czasie.

Mieszkasz w starym bloku? Jest ważny haczyk

I właśnie tutaj łatwo o nieporozumienie. Nowe przepisy nie oznaczają, że właściciele istniejących mieszkań nagle będą musieli dostosować je do wszystkich nowych wymagań. Warunki techniczne mają znaczenie przede wszystkim przy projektowaniu i budowie nowych nieruchomości, a w określonych przypadkach również przy przebudowie czy zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów. Znaczenie będą miały też przepisy przejściowe.

Dlatego mieszkaniec kilkunastoletniego bloku nie powinien oczekiwać, że z dnia na dzień jego ściany staną się bardziej dźwiękoszczelne albo wspólnota będzie zobowiązana przebudować cały budynek. Największą różnicę mają odczuć osoby kupujące lokale w nowych inwestycjach oraz użytkownicy obiektów powstających już według nowych zasad.

Jest jeszcze jedna istotna kwestia. Dotychczasowe rozporządzenie z 2002 roku ma utracić moc po 19 września 2026 roku, natomiast finalny kształt i status nowych regulacji trzeba sprawdzić bezpośrednio przed publikacją. Dlatego nie przedstawiałabym wszystkich opisanych rozwiązań jako bezwarunkowo obowiązujących już od 20 września, dopóki nowe rozporządzenie nie zostanie ostatecznie ogłoszone.

2026 KARPACZ Marek Tatała