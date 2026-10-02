Uruchomiono nowy program wsparcia z budżetem 1 mld zł.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 19 tys. zł na jedną instalację.

Nabór wniosków startuje już 20 października 2026 roku.

Istnieje możliwość refinansowania wydatków poniesionych od 1 listopada 2025 r.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Koalicyjny rząd Donalda Tuska uruchamia zupełnie nowy program wsparcia dla osób, które chcą lepiej zarządzać energią w swoich domach. Jak ogłosiła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, na program dofinansowania przydomowych magazynów energii przeznaczono 1 mld zł, a maksymalne wsparcie wyniesie 19 tys. zł. To spory zastrzyk gotówki, który ma zachęcić Polaków do inwestowania w nowoczesne technologie.

Nabór wniosków wystartuje 20 października 2026 roku. Pieniądze mają pomóc w zakupie nie tylko samych magazynów energii, ale też magazynów ciepła czy w wymianie falownika na nowocześniejszy model.

Mamy na ten program 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji magazynowej będzie wynosiło 19 tys. zł łącznie na zakup magazynu energii, magazynu ciepła czy wymianę falownika – poinformowała minister Hennig-Kloska.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Najważniejsza wiadomość dla wielu osób jest taka, że program działa wstecz. Oznacza to, że pieniądze mogą odzyskać także ci, którzy już zainwestowali. Co ważne, program przewiduje refinansowanie kosztów poniesionych od 1 listopada 2025 roku, więc o pieniądze mogą ubiegać się także osoby, które już kupiły i zainstalowały magazyn.

Wnioski o wsparcie będzie przyjmował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To tam trzeba będzie składać odpowiednie dokumenty, aby otrzymać dotację. Kluczowe jest to, by udokumentować zakup urządzenia po wskazanej dacie.

Program ma być prosty i dostępny dla jak największej liczby właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą obniżyć swoje rachunki za prąd i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.

Rząd chce odciążyć sieć

Inwestycja tak dużych pieniędzy nie bierze się znikąd. Rządowi zależy na tym, by krajowy system energetyczny stał się bardziej stabilny. Magazyny energii odgrywają w tym kluczową rolę. Dzięki takim urządzeniom właściciele domów, zwłaszcza ci z fotowoltaiką, mogą przechowywać nadwyżki prądu i wykorzystywać je w nocy lub w pochmurne dni, co obniża rachunki i zwiększa niezależność energetyczną.

Według danych przedstawionych przez minister Paulinę Hennig-Kloskę, w połowie 2026 roku w Polsce działało już 150 tys. przydomowych magazynów energii. Co kwartał, nawet bez specjalnych dopłat, przybywało ich około 20 tysięcy. Nowy program ma znacznie przyspieszyć ten trend. Resort klimatu liczy, że dzięki miliardowemu wsparciu do końca 2026 roku liczba magazynów w polskich domach wzrośnie do 200 tysięcy. To krok w stronę odciążenia publicznej sieci energetycznej i budowy bardziej zdecentralizowanego i nowoczesnego systemu.

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