Nowelizacja Prawa pocztowego zwiększa wsparcie finansowe dla Poczty Polskiej, aby zapewnić stabilność świadczenia usługi powszechnej, czyli dostarczania przesyłek na terenie całego kraju.

Dodatkowe środki w wysokości ponad 700 mln zł zostaną wypłacone w latach 2026-2027 jako rekompensata za zadania wykonane w latach 2024-2025.

Zwiększone finansowanie ma pokryć realne koszty Poczty Polskiej, które dotychczasowe limity budżetowe (ok. 1,3 mld zł) nie były w stanie pokryć.

Celem nowelizacji jest zapewnienie ciągłości usług pocztowych, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich.

Nowelizacja Prawa pocztowego: większe środki dla Poczty Polskiej

Podpisana przez Karola Nawrockiego nowelizacja Prawa pocztowego umożliwia zwiększenie finansowego wsparcia dla Poczty Polskiej, która realizuje obowiązek świadczenia tzw. usługi powszechnej. Obejmuje ona m.in. dostarczanie przesyłek, listów i paczek na terenie całego kraju, niezależnie od lokalizacji czy kosztów obsługi.

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, środki mają zostać wypłacone w latach 2026–2027, jako rekompensata za realizację zadań wykonanych w latach 2024–2025. Rząd argumentuje, że bez dodatkowych funduszy Poczta nie byłaby w stanie utrzymać stabilności finansowej przy jednoczesnym spełnianiu obowiązków wynikających z ustawy.

Dotychczasowe limity budżetowe i potrzeba zmian

Obecnie limit wydatków z budżetu państwa na finansowanie kosztów świadczenia usługi powszechnej wynosił ok. 1,3 mld zł, czyli po 651 mln zł rocznie na lata 2026 i 2027. Jak podkreśla Ministerstwo Aktywów Państwowych, kwoty te nie pokrywają realnych kosztów, które ponosi spółka.

Zgodnie z nowymi przepisami, limit ma wzrosnąć do 997 mln zł w 2026 roku oraz 960 mln zł w 2027 roku. Oznacza to łączne zwiększenie finansowania o ponad 700 mln zł w stosunku do pierwotnych planów.

Zapewnienie stabilności usług publicznych

Dodatkowe środki mają zapewnić ciągłość funkcjonowania Poczty Polskiej i umożliwić jej pokrycie kosztów związanych z obsługą mieszkańców mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich. Ustawodawca podkreśla, że realizacja tzw. usługi powszechnej jest jednym z filarów bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., co da czas na przygotowanie szczegółowych rozporządzeń wykonawczych i rozliczenie wydatków.

