Seniorzy na rynku pracy

W 2022 roku wprowadzono w Polsce ulgę PIT dla pracujących emerytów. Polega ona na tym, że pozostający w pracy seniorzy, którzy pomimo nabycia uprawnień, decydują się odłożyć w czasie swoje przejście na emeryturę, nie płacą podatku od przychodów do kwoty 85,5 tys. zł rocznie. Jak podaje money.pl w 2023 roku z ulgi w PIT dla seniorów skorzystały 144 tysiące osób. Zdecydowały się one kontynuować pracę i nie przechodzić na emeryturę. To o 17 tysięcy więcej niż rok wcześniej, kiedy z ulgi można było skorzystać po raz pierwszy. Po drugiej stronie są osoby, które zdecydowały się na pobieranie emerytury i zachowanie aktywności zawodowej. To niemal 550 tys. osób, ale oprócz nich 270 tys. pracuje, odprowadzając jedynie składkę zdrowotną zamiast pełnego pakietu składek - to w większości osoby prowadzące działalność gospodarczą (w takim przypadku nie ma obowiązku opłacania składki emerytalnej). Te liczby wskazują, że łącznie na rynku pracy na koniec 2023 roku było aktywnych prawie milion osób, które przekroczyły granicę wieku emerytalnego i to prawie 50 tys. więcej niż rok wcześniej.

Ulga podatkowa dla starszych pracowników

O czym to może świadczyć? Okazało się, że możliwość jednoczesnego pobierania emerytury i wynagrodzenia za pracę jest znacznie bardziej atrakcyjna dla wielu osób niż sama praca z ulgą podatkową. Zdaniem ekspertów cytowanych przez serwis money.pl warto uzupełnić ulgę o kolejne instrumenty, które zwiększają jej atrakcyjność. Na przykład według Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców likwidacja ulgi nie jest rozwiązaniem. Warto należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych zachęt, np. by takie osoby mogły otrzymać 13. i 14. emeryturę z okresu, gdy nie pobierały świadczenia. Dziś to, że tracą prawo do tych świadczeń, i zdaniem eksperta to jest silnym motywatorem do tego, żeby jednak przejść na emeryturę i dodatkowo pracować.

Jak zatrzymać seniora w pracy?

Pakiet takich dodatkowych zachęt przedstawił ostatnio w swojej analizie Instytut Sobieskiego. Jednym z nich jest specjalne świadczenie dla osób, które zdecydują się pracować po ukończeniu wieku emerytalnego bez pobierania świadczenia. Wynosiłoby ono 12 tys. zł za każdy rok pracy ponad wiek emerytalny. Jednak świadczenie miałoby być niepodzielne i wypłacane byłoby za każdy przepracowany rok. Przyszły emeryt mógłby wybrać czy byłoby wypłacane w gotówce, czy w formie dopłaty do kapitału emerytalnego. Innym pomysłem jest zmiana większości składki rentowej pracowników w emerytalną dla pracowników, którzy po przekroczeniu wieku emerytalnego nie przechodzą na emeryturę tylko nadal są aktywnymi pracownikami.

Money.pl zauważa, że wspomniany niemal milion seniorów w wieku emerytalnym aktywnych zawodowo to prawie 6 proc. rynku pracy. To też liczba zbliżona do liczby pracujących imigrantów w Polsce, choć jak zwraca Andrzej Kubisiak, niższa jeszcze o około 200 tys. osób.

