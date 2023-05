Miliony na nagrody w PFRON. Za co urzędnicy otrzymali ogromne pieniądze?

Nagrody w PFRON

Jak podaje tvn24.pl pracownicy PFRON mogli liczyć na spore nagrody od swojego pracodawcy. Zapytanie w tej sprawie do resortu rodziny i polityki społecznej wysłać miała posłanka Iwona Hartwich, która to jest żywo zainteresowana rozmaitymi kwestiami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Odpowiedzi na jej pytania mogą wywoływać zaskoczenie. Dlaczego? Okazuje się bowiem, że w 2022 roku na nagrody w PFRON przeznaczono środki w wysokości 3 648 181,75 zł. Wzięto pod lupę także wydatki na premie dla pracowników zatrudnionych w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Jak podaje tvn24.pl, w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku pracownikom Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych wypłacono premie w wysokości 112 099,33 zł. Ponadto pracownikom Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych wypłacono nagrody w wysokości 854 700,00 zł.

Za co takie premie i nagrody? Z wyjaśnień resortu przytoczonych przez tvn24.pl wynika, że premia jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi. Podobnie jest z nagrodami. Przepisy prawa przewidują obligatoryjne utworzenie dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej funduszu nagród w wysokości 3 procent planowanych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

