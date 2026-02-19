Miliony klientów i miliardy zysku. Pekao podsumowuje złoty rok

Bank Pekao zarobił w 2025 roku ponad 7 mld zł na czysto! To aż 10 proc. więcej niż rok wcześniej, a sam czwarty kwartał przyniósł 1,8 mld zł zysku. Kredyty rosną w dwucyfrowym tempie, bank przyciągnął blisko 500 tys. nowych klientów, a ambitna strategia do 2027 r. nabiera rozpędu.

  •  Bank Pekao odnotował imponujący zysk netto w 2025 roku, osiągając 7,015 mld zł, co stanowi 10% wzrost rok do roku.
  •  Kluczowe dla wzrostu okazały się dwucyfrowe wzrosty w bankowości dla przedsiębiorstw oraz pożyczek gotówkowych, które zwiększyły się odpowiednio o 13% i 13%.
  •  Bank skutecznie pozyskuje nowych klientów, zwłaszcza młodych, otwierając blisko 500 tys. nowych rachunków.
  •  Stabilna pozycja kapitałowa z wysokim wskaźnikiem ROE na poziomie 21,4% i niskim kosztem ryzyka (39 pb) potwierdza efektywność strategii banku.

Bank Pekao: zysk netto 2025 powyżej 7 mld zł

Z danych przekazanych przez Bank Pekao wynika, że zysk netto za 2025 r. wyniósł 7,015 mld zł, czyli o 10 proc. więcej rdr. W samym IV kwartale 2025 r. instytucja zarobiła 1,824 mld zł na czysto.

Na poprawę wyników wpłynęły wyższe wolumeny kredytowe, silny wynik z prowizji oraz skuteczne pozyskiwanie klientów w segmencie przedsiębiorstw.

Kredyty i bankowość dla firm napędzają wzrost

W 2025 r. wolumen pożyczek gotówkowych zwiększył się o 13 proc., a w IV kwartale nowa sprzedaż netto sięgnęła 1,9 mld zł (wzrost o 16 proc. rdr).

W skali całego minionego roku wolumen pożyczki gotówkowej zwiększył się aż o 13 proc. przy 1,9 mld zł nowej sprzedaży netto w samym IV kwartale 2025 r. (co oznacza wzrost rok do roku o 16 proc.). Wolumen finansowań firm z segmentów MID+MŚP także poszedł w górę o 13 proc. A w przypadku kredytów korporacyjnych ogółem wzrost przekroczył 11 proc.” - zauważył bank.

Finansowanie firm z segmentów MID i MŚP wzrosło o 13 proc., a kredyty korporacyjne ogółem o ponad 11 proc.

Strategia do 2027 r. i mocna pozycja kapitałowa

W bankowości detalicznej otwarto blisko 500 tys. rachunków, w tym 173 tys. dla osób do 26. roku życia. Celem jest zwiększenie liczby młodych klientów do 1,4 mln w 2027 r. z 1,1 mln w 2024 r.

„Rok 2025 był dla sektora okresem sprzyjających warunków makroekonomicznych, jednak poprawa naszych wyników była przede wszystkim efektem konsekwentnego wypełniania strategii i wzmacniania pozycji konkurencyjnej Banku Pekao. To rezultat zespołowej pracy m.in. w obszarze jakości relacji z klientami i sprawności procesów. (...) Wzrost jako jeden z trzech filarów naszej strategii pozostanie bardzo istotnym motywatorem naszych działań we wszystkich liniach biznesowych” – stwierdził prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

Na koniec 2025 r. wskaźnik ROE wyniósł 21,4 proc., C/I 34,5 proc. (lub 32,2 proc. bez składki na BFG), a liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej osiągnęła 3,72 mln. Współczynnik TCR wyniósł 16,4 proc., a Tier 1 15,0 proc., przy kosztach ryzyka (CoR) na poziomie 39 pb. 

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek

