Miliony Polaków czeka wymiana prawa jazdy. Od tej decyzji nie ma odwrotu

Koniec bezterminowych praw jazdy

Bezterminowe prawa jazdy powoli odchodzą do historii. Wielka operacja wymiany dokumentów obejmie w naszym kraju około 15 milionów osób, czyli niemal połowę wszystkich polskich kierowców. Rząd planuje rozłożyć ten proces w czasie, aby uniknąć gigantycznych kolejek i paraliżu w wydziałach komunikacji. Cała akcja rozpocznie się w 2028 roku i potrwa dokładnie pięć lat.

Problem dotyczy kierowców, którzy otrzymali swoje uprawnienia przed 18 stycznia 2013 roku. Choć na ich blankietach nie ma daty ważności, unijne przepisy wymagają ujednolicenia dokumentów w całej Wspólnocie. Nowe prawa jazdy będą już terminowe – w przypadku najpopularniejszych kategorii, takich jak B, blankiet będzie ważny maksymalnie przez 15 lat.

Kiedy musisz zgłosić się do urzędu?

Obowiązkowa wymiana starych dokumentów odbędzie się między 19 stycznia 2028 roku a 18 stycznia 2033 roku. Dokładny harmonogram zostanie określony przez ministra infrastruktury, który weźmie pod uwagę możliwości techniczne urzędów oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nie trzeba jednak czekać na wyznaczony termin – wniosek o wymianę można złożyć wcześniej na własne życzenie.

Pilnowanie tych dat jest kluczowe, ponieważ jazda z dokumentem, który utracił ważność, grozi poważnymi konsekwencjami. Może zostać to uznane za prowadzenie pojazdu bez uprawnień, co wiąże się z mandatem w wysokości co najmniej 1500 złotych, a sprawa może trafić do sądu. Dlatego lepiej nie odkładać wizyty w urzędzie na ostatnią chwilę.

Czy trzeba będzie ponownie zdawać egzamin?

Dla wielu kierowców najważniejsza jest informacja, że wymiana dokumentu nie oznacza konieczności ponownego zdawania egzaminu. Jeśli posiadasz bezterminowe uprawnienia, nadal je zachowasz – zmianie ulega jedynie ważność samego plastikowego blankietu. Po upływie tego czasu po prostu składasz wniosek o wydanie nowej karty, co nie wymaga kolejnych badań lekarskich, o ile w systemie nie ma innych ograniczeń zdrowotnych.

Warto jednak pamiętać o okresach ważności dla poszczególnych kategorii. Dla praw jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T nowy blankiet będzie ważny maksymalnie 15 lat. Z kolei kierowcy posiadający kategorie zawodowe, takie jak C1, C czy D, muszą wymieniać dokument co 5 lat, przy czym w ich przypadku kluczowe znaczenie będą miały aktualne badania lekarskie.

W 2026 roku też mogą czekać Cię wydatki

Nie trzeba jednak czekać do 2028 roku, żeby pojawić się w wydziale komunikacji. W 2026 roku prawo jazdy trzeba wymienić m.in. wtedy, gdy kończy się ważność obecnego dokumentu lub konkretnej kategorii. Wniosek będzie również potrzebny w przypadku zmiany danych osobowych, np. nazwiska, a także po zgubieniu albo zniszczeniu prawa jazdy. Co ważne, zmiana adresu zamieszkania nie wymaga już wymiany dokumentu. Na nowych blankietach nie ma bowiem pola z adresem.

Nowe prawo jazdy będzie droższe

Kierowcy muszą jednak przygotować się na wyższe opłaty. W 2026 roku opłata za wydanie krajowego prawa jazdy ma wzrosnąć ze 100 zł do 115,50 zł, a międzynarodowego do 40,50 zł. Do tego dochodzi koszt wykonania aktualnego zdjęcia (około 50 zł) oraz ewentualnych badań lekarskich, które mogą kosztować około 200 zł.

Co z kierowcami po 65. roku życia?

Wokół zmian w przepisach pojawiło się wiele pytań o seniorów, zwłaszcza w kontekście unijnych dyskusji o obowiązkowych badaniach dla osób po 65. roku życia. Polski rząd na razie nie planuje jednak wprowadzenia takiego obowiązku wyłącznie z powodu wieku. Oznacza to, że seniorzy nie będą musieli automatycznie chodzić do lekarza tylko dlatego, że przekroczyli tę granicę wiekową.

zy łatwo zdać egzamin na prawo jazdy będąc...doświadczonym kierowcą?