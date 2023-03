Miliony Polaków dostaną przelew od państwa! Do kogo trafiło 240 zł?

Wiceszef PFR wskazał, że zgodnie ze zgłaszanymi przez ministerstwa zapotrzebowaniami, Polski Fundusz Rozwoju przekazał już na prefinansowanie ok. 400 mln zł, a w "najbliższym czasie będzie to ponad miliard". Przypomniał, że PFR zbudował system rozliczeń, przez który będą dystrybuowane właściwe środki z KPO, kiedy wpłyną do Polski. Na tę chwilę natomiast PFR przeznacza na różnego rodzaju projekty pieniądze ze zwrotów dokonywanych przez firmy, które otrzymały wsparcie z Tarcz Finansowych PFR podczas pandemii COVID. "Obecnie na naszych kontach jest ok. 19 mld zł, a docelowo będzie to 28 mld zł" - powiedział Bartosz Marczuk. Dodał, że co miesiąc firmy zwracają ok. 800-900 mln zł.

Dodał, że PFR w ramach wszystkich Tarcz Finansowych wypłacił ok. 73,2 mld zł wsparcia dla ok. 353 tys. przedsiębiorców. W ramach umorzeń na kontach przedsiębiorców zostanie ok. 43,8 mld zł, a 29,4 mld zł wróci do PFR. Podczas rozmowy Marczuk przypomniał też, że 31 marca br. upływa termin składania deklaracji wystąpienia z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Jak dodał, obecnie w systemie oszczędza ok. 2,6 mln osób a wartość aktywów to ok. 13,5 mld zł. "W najbliższych dniach kwota ta wzrośnie do 14 mld zł, ponieważ przekazana właśnie została tzw. opłata roczna, co oznacza, że na konto każdego uczestnika trafi 250 zł" - wskazał.

Pytany, ile do tej pory wynoszą tzw. średnie oszczędności w PPK, powiedział, że test to ok. 5 tys. zł, ale - jak mówił - rekordzista ma 660 tys. zł, natomiast osoby, które weszły już w wiek emerytalny i mogą wypłacić wszystkie zgromadzone środki, wpłacają średnio ok. 7-8 tys. zł. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

