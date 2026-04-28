Czas ucieka, a obowiązek pozostaje ten sam. Rozliczenie podatku PIT za 2025 rok trzeba zamknąć do 30 kwietnia, inaczej Urząd Skarbowy może sięgnąć po poważne kary. Dla wielu podatników to ostatni moment, by uniknąć problemów i niepotrzebnych kosztów.

Ostatni dzwonek na PIT

Jak wynika z informacji publikowanych przez administrację skarbową, ostateczny termin na rozliczenie podatku PIT mija 30 kwietnia. Do tego dnia deklarację można złożyć:

elektronicznie (usługa Twój e-PIT),

pocztą (liczy się data stempla),

osobiście w urzędzie.

W praktyce oznacza to, że nawet wysyłka w ostatnim dniu jest dopuszczalna – o ile zostanie nadana na czas. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy podatnik nie złoży deklaracji w ogóle.

Uwaga! Wysokie kary

Spóźnienie z rozliczeniem podatku nie jest drobną formalnością. Urząd Skarbowy może nałożyć grzywnę nawet do 24 tys. zł. To realne ryzyko, zwłaszcza dla osób, które całkowicie zignorują obowiązek.

Jest jednak wyjście awaryjne. Podatnik może złożyć tzw. czynny żal, czyli oficjalne wyjaśnienie opóźnienia, a następnie dostarczyć zaległe rozliczenie podatku. To często pozwala uniknąć kary lub ją znacząco ograniczyć.

Twój e-PIT działa automatycznie, ale jest haczyk

Dla milionów osób system Twój e-PIT to duże ułatwienie. Jeśli podatnik nie zrobi nic, deklaracja może zostać automatycznie zaakceptowana przez system.

Dotyczy to głównie formularzy:

PIT-37,

PIT-38.

Ale uwaga – automatyczne rozliczenie podatku ma swoje ograniczenia. Jeśli w deklaracji są błędy lub brakuje informacji o dochodach, podatnik nie będzie mógł ich poprawić po automatycznej akceptacji. W takiej sytuacji konieczna będzie korekta i ponownie – czynny żal.

Nie każdy może liczyć na automatyczne rozliczenie. Największe ryzyko dotyczy przedsiębiorców. W ich przypadku system nie zaakceptuje deklaracji automatycznie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające:

PIT-28,

PIT-36,

PIT-36L,

muszą samodzielnie uzupełnić dane i wysłać formularz. Brak działania oznacza brak rozliczenia podatku – a to prosta droga do problemów z Urzędem Skarbowym.

Sprawdź ulgi, bo możesz stracić pieniądze

System Twój e-PIT uwzględnia najpopularniejsze ulgi, takie jak:

ulga na dzieci,

ulga dla młodych,

ulga dla pracujących seniorów,

ulga dla rodzin 4+,

ulga na powrót.

Ale nie wszystkie. Część – jak np. ulga termomodernizacyjna – trzeba wpisać samodzielnie. Jeśli tego nie zrobisz, po prostu stracisz pieniądze.

Co się stanie po automatycznym rozliczeniu?

Jeśli system zaakceptuje PIT, a z deklaracji wynika dopłata, Urząd Skarbowy poinformuje podatnika o kwocie do zapłaty. Zwykle następuje to w ciągu miesiąca. To oznacza, że brak działania nie zawsze oznacza brak konsekwencji finansowych. Podatek i tak trzeba będzie zapłacić.

Wniosek: lepiej sprawdzić PIT, niż liczyć na automat. Choć systemy skarbówki działają coraz sprawniej, rozliczenie podatku PIT to obowiązek, którego nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

Najważniejsze zasady są proste:

sprawdź swoje zeznanie,

uzupełnij brakujące dane,

złóż PIT przed 30 kwietnia.

Bo choć automat może pomóc, to odpowiedzialność za rozliczenie podatku zawsze spoczywa na podatniku.

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025