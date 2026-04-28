KNF podejrzewa manipulacje kursami akcji i wykorzystanie informacji poufnych w obrocie akcjami trzech spółek: Capitea, W.G Partners i Draw Distance.

W przypadku W.G Partners, manipulacje miały przynieść grupie powiązanych osób ponad 3 mln zł zysku w gotówce i 2,5 mln zł w akcjach.

Podejrzane działania obejmowały m.in. składanie wprowadzających w błąd zleceń, rozpowszechnianie plotek i sprzedaż akcji przed publikacją informacji poufnych, by uniknąć strat.

Część osób zamieszanych w te nadużycia była już wcześniej wskazywana przez KNF w zawiadomieniach o przestępstwach giełdowych.

Zarzuty manipulacji akcjami Capitea SA i W.G Partners SA

Komisja Nadzoru Finansowego w poniedziałek, 27 kwietnia, poinformowała o podejrzeniach dotyczących manipulacji giełdowych w obrocie akcjami dwóch spółek: Capitea SA oraz W.G Partners SA. W obu przypadkach mechanizmy działań były podobne. Zdaniem KNF miały na celu wprowadzenie w błąd uczestników rynku.

W przypadku Capitea SA, KNF wskazała, że w okresie od 12 do 31 marca 2026 roku doszło do działań, które mogły wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do jego ceny. Podejrzewane działania obejmowały zawieranie transakcji i składanie zleceń, które mogły sztucznie utrzymywać cenę akcji na nienaturalnym poziomie.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku W.G Partners SA. Tutaj KNF podejrzewa, że w okresie od 26 lutego 2024 roku do 20 marca 2025 roku grupa powiązanych osób dokonała manipulacji na akcjach W.G Partners SA. Nadużycia te polegały na zawieraniu transakcji, składaniu zleceń oraz innych zachowaniach, które miały generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży lub popytu na akcje, a także utrzymywać cenę akcji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie. Potencjalna wysokość nieuprawnionego zysku tej grupy, który mógł zostać wygenerowany wskutek manipulacji, wynosiła ponad 3 mln zł w gotówce i 2,5 mln zł w akcjach.

W trzecim komunikacie KNF poinformowała o podejrzeniu wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami znajdującej się w procesie restrukturyzacji spółki Draw Distance (DDI) oraz utrudnianiu czynności w postępowaniu wyjaśniającym. Pod koniec marca br. komisja złożyła w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw.

W ocenie KNF polegały one na wykorzystaniu informacji poufnych w obrocie akcjami spółki, a także składaniu nieprawdziwych ustnych oświadczeń. Z komunikatu KNF wynika, że informacja poufna dotyczyła odstąpienia przez spółkę Bloober od współpracy z DDI przy produkcji gry o nazwie Projekt M.

Osoba związana z Bloober SA – w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2024 roku, tj. bezpośrednio przez opublikowaniem przez Bloober SA raportu bieżącego (...) – przeprowadzała podejrzane transakcje sprzedaży posiadanych akcji DDI - informuje KNF.

