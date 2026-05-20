KNF ukarał firmę LPP

Odzieżowy gigant znalazł się pod lupą inspektorów. Teraz musi mierzyć się z jednym z najgłośniejszych sporów z nadzorem finansowym ostatnich miesięcy. Za nieprawidłowości sprzed kilku lat, firma musi zapłacić karę w wysokości 15 mln zł.

Sprawa dotyczy obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że LPP nieprawidłowo przedstawiło część danych w swoich sprawozdaniach okresowych.

Chodzi przede wszystkim o sposób wykazania odpisów aktualizujących w raportach finansowych za lata 2021/2022 oraz 2022/2023.

Odpisy powinny być w kolejnym sprawozdaniu finansowym

Według KNF spółka powinna inaczej pokazać ryzyko związane z działalnością w Rosji i Ukrainie po zaostrzeniu sytuacji przy granicy rosyjsko-ukraińskiej.

Nadzór finansowy uznał, że na początku 2022 roku, aktywa firmy w tych krajach nie utraciły jeszcze wartości, a jedynie pojawiło się zagrożenie takim scenariuszem. Zdaniem regulatora odpowiednie odpisy powinny zostać ujęte dopiero w kolejnym sprawozdaniu finansowym.

Firma twierdzi, że skorygowała dokumenty

LPP przekonuje jednak, że zastosowało się już do zaleceń nadzoru i skorygowało dokumenty finansowe. Firma przypomina, że poprawiony raport został opublikowany jeszcze w sierpniu 2023 roku.

Spółka nie zamierza jednak płacić gigantycznej kary bez walki. Złożyła już formalny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

To oznacza, że decyzja KNF nie jest jeszcze ostateczna. Komisja będzie ponownie analizować całą sprawę, a wysokość kary może jeszcze się zmienić.

Firma wypracowała 1,5 mld zł zysku netto

LPP to jeden z największych graczy na rynku odzieżowym w Polsce. Do grupy należą popularne marki: Reserved, Sinsay, Cropp, House oraz Mohito.

Firma działa już na 46 rynkach świata i prowadzi ponad 3,7 tysiąca sklepów. Tylko w ubiegłym roku gigant modowy wypracował blisko 1,5 miliarda złotych zysku netto.

