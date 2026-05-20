KNF uderza w polską firmę odzieżową. LPP nie zamierza odpuszczać

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-05-20 9:34

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła wysoką karę na firmę LPP. Właściciel takich marek jak Reserved i Sinsay musi zapłacić 15 mln zł za nieprawidłowości w raportach finansowych. Odzieżowa spółka nie zgadza się z decyzją i rusza do walki z nadzorem finansowym.

Budynek KNF z napisem Komisja Nadzoru Finansowego, nałożony symbolicznie na ekran smartfona z wykresem giełdowym, a na nim litery LPP. Obrazuje to konflikt LPP z KNF, o którym możesz przeczytać więcej na portalu Super Biznes.

i

Autor: Piotr Swat/ Shutterstock Budynek KNF z napisem Komisja Nadzoru Finansowego, nałożony symbolicznie na ekran smartfona z wykresem giełdowym, a na nim litery LPP. Obrazuje to konflikt LPP z KNF, o którym możesz przeczytać więcej na portalu Super Biznes.

KNF ukarał firmę LPP

Odzieżowy gigant znalazł się pod lupą inspektorów. Teraz musi mierzyć się z jednym z najgłośniejszych sporów z nadzorem finansowym ostatnich miesięcy. Za nieprawidłowości sprzed kilku lat, firma musi zapłacić karę w wysokości 15 mln zł.

Sprawa dotyczy obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportów finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że LPP nieprawidłowo przedstawiło część danych w swoich sprawozdaniach okresowych.

Chodzi przede wszystkim o sposób wykazania odpisów aktualizujących w raportach finansowych za lata 2021/2022 oraz 2022/2023. 

Odpisy powinny być w kolejnym sprawozdaniu finansowym

Według KNF spółka powinna inaczej pokazać ryzyko związane z działalnością w Rosji i Ukrainie po zaostrzeniu sytuacji przy granicy rosyjsko-ukraińskiej.

Nadzór finansowy uznał, że na początku 2022 roku, aktywa firmy w tych krajach nie utraciły jeszcze wartości, a jedynie pojawiło się zagrożenie takim scenariuszem. Zdaniem regulatora odpowiednie odpisy powinny zostać ujęte dopiero w kolejnym sprawozdaniu finansowym.

Firma twierdzi, że skorygowała dokumenty

LPP przekonuje jednak, że zastosowało się już do zaleceń nadzoru i skorygowało dokumenty finansowe. Firma przypomina, że poprawiony raport został opublikowany jeszcze w sierpniu 2023 roku.

Spółka nie zamierza jednak płacić gigantycznej kary bez walki. Złożyła już formalny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

To oznacza, że decyzja KNF nie jest jeszcze ostateczna. Komisja będzie ponownie analizować całą sprawę, a wysokość kary może jeszcze się zmienić.

Firma wypracowała 1,5 mld zł zysku netto

LPP to jeden z największych graczy na rynku odzieżowym w Polsce. Do grupy należą popularne marki: Reserved, Sinsay, Cropp, House oraz Mohito.

Firma działa już na 46 rynkach świata i prowadzi ponad 3,7 tysiąca sklepów. Tylko w ubiegłym roku gigant modowy wypracował blisko 1,5 miliarda złotych zysku netto.

Polecany artykuł:

Trzy spółki pod lupą KNF. Są podejrzenia poważnych nadużyć, urząd zawiadomił pr…
Gdańsk LPP- realizacja Aluprof
Super Biznes SE Google News
QUIZ. Filmowe hity, które powstały na podstawie gier wideo! Pytania będą zaskakiwać
Pytanie 1 z 10
Dzisiaj w kinach premiera nowej części "Mortal Kombat". To już łącznie który film na podstawie tej gry?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ODZIEŻ
FINANSE
KNF
KARA FINANSOWA
LPP