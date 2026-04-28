Ceny hurtowe paliw na 28.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Wtorkowa sesja przyniosła silne przetasowania i wyraźne wzrosty stawek w cennikach krajowych producentów. Obserwujemy niesłabnącą dynamikę wzrostową, która w dniu dzisiejszym najmocniej uderza w wycenę oleju napędowego. Poniżej zestawienie aktualnych cen netto (w PLN/m³) dla kluczowych paliw:

Orlen: Pb95 – 5468 zł/m³, Pb98 – 5930 zł/m³, ON – 6384 zł/m³

Aramco: Pb95 – 5467 zł/m³, Pb98 – 5929 zł/m³, ON – 6384 zł/m³

BP Europa: Pb95 – 5468 zł/m³, Pb98 – 5930 zł/m³, ON – 6384 zł/m³

Biorąc pod uwagę dzisiejsze notowania, najtańszą benzynę Pb95 oferuje dziś Aramco, z symboliczną przewagą zaledwie jednej złotówki na metrze sześciennym nad ofertą Orlenu i BP Europa. W przypadku oleju napędowego (ON) stawki u wszystkich trzech kluczowych dostawców zrównały się co do złotówki i wynoszą dzisiaj równe 6384 zł/m³.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Ostatnie dni na rynku hurtowym to nieustanny marsz w górę. Dzisiejsza aktualizacja cenników, względem ostatnich notowań z 25 kwietnia, przynosi potężne uderzenie w nabywców diesla. Aramco podniosło cenę oleju napędowego aż o 89 zł/m³ (blisko 9 groszy na litrze), podczas gdy Orlen i BP odpowiedziały analogicznymi podwyżkami rzędu 88 zł/m³.

W przypadku benzyny 95-oktanowej zmiany są nieznacznie łagodniejsze, jednak wciąż oznaczają bardzo wyraźne pogorszenie sytuacji kupujących. Orlen i BP Europa solidarnie podniosły ceny benzyny o 20 zł/m³ (co przekłada się na 2 grosze na litrze), natomiast w Aramco podwyżka wyniosła 19 zł/m³. Analizując szerszy horyzont i trend zapoczątkowany jeszcze 22 kwietnia, cena hurtowa diesla skoczyła już o zatrważające 468-478 zł/m³, co idealnie obrazuje skalę presji kosztowej, z jaką boryka się obecnie rynek. W przypadku benzyny 95 było to 235-236 zł/m³ w ciągu niespełna tygodnia.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Obecna, dramatyczna sytuacja w polskich rafineriach to bezpośredni efekt potężnych wstrząsów na rynkach makroekonomicznych i geopolitycznych. Notowania ropy naftowej Brent znalazły się w niezwykle silnym trendzie wzrostowym, przebijając dziś barierę 103,70 USD za baryłkę. Oznacza to drastyczny wzrost o ponad 70 proc. od początku roku. Głównym motorem tych zwyżek jest eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie oraz zablokowanie Cieśniny Ormuz przez Iran, co nagle odcięło światowe rynki od niemal jednej piątej globalnej podaży. Dodatkowy majowy zastrzyk 206 tys. baryłek dziennie od OPEC+ rynki traktują jako dalece niewystarczający w obliczu uszkodzeń naftowej infrastruktury.

Krajowy rynek hurtowy dodatkowo krwawi z powodu słabnącego złotego. Amerykańska waluta drożeje, a dzisiejszy kurs USD/PLN na poziomie 3,6334 tworzy bezlitosną, podwójną presję kosztową dla polskich rafinerii. Co bardzo istotne z punktu widzenia rekordowych marż rafineryjnych – choć producenci wciąż przerabiają tańszy surowiec z zapasów kupionych przed eskalacją konfliktu, to gotowe paliwa wyceniają już twardo według realiów wojennych, dyktowanych przez obecny kryzys.

Wszelkie wahania na rynku hurtowym z kilkudniowym opóźnieniem kształtują rzeczywistość detaliczną. Dzisiejsze, tak drastyczne podwyżki w cennikach hurtowych oznaczają, że kierowcy muszą przygotować się na bezprecedensowe uderzenie po kieszeni tuż przed nadchodzącym weekendem majowym. W obliczu globalnych napięć, nadzieje na jakiekolwiek obniżki w najbliższych dniach są całkowicie pozbawione podstaw.