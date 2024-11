636 mln zł zysku netto Grupy Tauron. Co przynosi największe zyski?

Zyski Grupy Tauron 2024

Narastająco za dziewięć miesięcy strata netto wyniosła 207 mln zł, a EBITDA - 4,606 mld zł. Na wynik ten wpływają m.in. dokonane w II kw. odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmentach wytwarzanie i ciepło, które obniżyły skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) o 1,611 mld zł. Z kolei spadek wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego skutkował obniżeniem EBIT o ok. 770 mln zł. Rok wcześniej w trzecim kwartale Tauron wypracował 387 mln zł zysku netto, a EBITDA wyniosła 1,197 mld zł. Za trzy kwartały ub. roku wynik netto wynosił 2,263 mld zł, a EBITDA 5,471 mld zł.

Jak podaje PAP, w czwartkowym raporcie giełdowym Grupa Tauron poinformowała także, że w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku miała 23,030 mld zł przychodów ze sprzedaży (rok wcześniej 31,783 mld zł), a zysk operacyjny wyniósł 1,305 mld zł (przed rokiem 3,825 mld zł). W całym 2023 roku zysk netto Grupy Tauron wyniósł 1 mld 678 mln zł (rok wcześniej grupa zanotowała stratę netto 134 mln zł). W 2023 r. koncern miał wynik EBITDA 6,14 mld zł oraz prawie 42,66 mld zł przychodów, a zysk operacyjny wyniósł 3,4 mld zł (w 2022 r. EBITDA grupy wyniosła 4,016 mld zł, zysk operacyjny 1,1 mld zł, a przychody - 36,3 mld zł).

Cenna energia z OZE

Cytowany w czwartkowym komunikacie prasowym wiceprezes Tauronu ds. finansowych Grzegorz Surma zaznaczył, że 57 proc. wypracowanej w trzech kwartałach 2024 r. EBITDA na poziomie ponad 4,6 mld zł (i 20,0 proc. marży EBITDA - wzrost r/r o 2,8 p.p.) zapewnił segment Dystrybucji, a coraz bardziej zauważalne w grupie jest znaczenie segmentu OZE (11 proc.). "Pomimo, że moc zainstalowana w źródłach odnawialnych grupy jest sześciokrotnie niższa, niż w źródłach konwencjonalnych, EBITDA wygenerowana przez segment OZE w okresie trzech kwartałów br. wyniosła blisko 500 mln zł, tj. o 60 proc. więcej niż EBITDA osiągnięta przez bloki węglowe segmentu Wytwarzanie" - wskazał Surma. I dodał, że koncern skutecznie pozyskuje finansowanie konieczne do przeprowadzenia procesu transformacji: w październiku podpisał dwie umowy kredytowe o łącznej wartości 2,9 mld zł, a jeszcze we wrześniu ustanowił program emisji obligacji do kwoty 3 mld zł, w ramach którego możliwe jest wyjście z ofertą obligacji na rynek. "Równolegle ubiegamy się o znaczące środki z Krajowego Planu Odbudowy, które będą przeznaczone przede wszystkim na finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze Dystrybucja" - przypomniał wiceprezes ds. finansowych. Dotąd w trzech kwartałach br. Tauron poniósł ponad 3,6 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym 2,2 mld zł w segmencie Dystrybucja i 1,1 mld zł w OZE.

Niskie ceny energii

Odnosząc się do spadku rok do roku przychodów ze sprzedaży Tauron wyjaśnia, że w zakresie sprzedaży energii elektrycznej spadki przychodów w detalu i hurcie wynikają głównie z uzyskanych niższych cen oraz niższego przeciętnego wolumenu sprzedaży. Spadek cen do klientów jest przy tym związany ze zmianą kształtowania się rynkowych cen energii elektrycznej. Niższy wolumen energii elektrycznej wynika z mniejszego zapotrzebowania ze strony klientów biznesowych oraz - w hurcie - odmiennej rdr charakterystyki pracy bloków na skutek odmiennego zapotrzebowania zgłaszanego przez operatora PSE.

W zakresie energii cieplnej niższe przychody ze sprzedaży są wypadkową niższego wolumenu sprzedaży w efekcie wyższej przeciętnej temperatury oraz wyższych cen wynikających z taryfowego ich wzrostu. W gazie spadek nastąpił głównie wobec zmian cen zakontraktowanych w ciągu 2023 r. na poczet dostaw w 2024 r. W usługach dystrybucyjnych i handlowych nastąpił wzrost w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej i przesyłowej.

Spośród danych operacyjnych za trzy kwartały, dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 38,51 TWh (rok wcześniej 38,27, wzrost o 1 proc.), a liczba klientów wzrosła z 5,912 mln do 5,967 mln (o 1 proc.).

Produkcja energii elektrycznej spadła z 8,99 TWh do 8,00 TWh (o 11 proc.), w tym nastąpił jednak wzrost produkcji z OZE z 1,17 TWh do 1,20 TWh (o 3 proc.). Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej spadła o 12 proc. - z 22,47 TWh do 19,67 TWh. Wytwarzanie ciepła spadło o 8 proc. - z 6,73 PJ d 6,18 PJ.

Farma wiatrowa

W związku z uruchomieniem farmy wiatrowej Mierzyn o mocy 59 MW łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na koniec września br. zwiększyła się do blisko 665 MW (12 farm wiatrowych o łącznej mocy 476 MW, 34 elektrownie wodne o łącznej mocy 133 MW i trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 56 MW). Razem z dwoma blokami biomasowymi o łącznej mocy 90 MW koncern daje to źródła OZE o mocy 755 MW. Już w kolejnym kwartale do eksploatacji oddana została farma wiatrowa Warblewo o mocy 30 MW, a w budowie są cztery kolejne farmy o mocy blisko 270 MW. We wrześniu Tauron kupił projekt farmy wiatrowej Miejska Górka o mocy ok. 190 MW. Ponadto koncern realizuje budowę trzech farm PV o łącznej mocy ok. 200 MW.

Tauron ogłosi strategię w grudniu

Cytowany w komunikacie prasowym prezes Taurona Grzegorz Lot m.in. przypomniał, że koncern finalizuje prace nad założeniami swojej nowej strategii, których realizacja ma go przybliżyć do dekarbonizacji miksu wytwórczego. W osobnym komunikacie Tauron podał, że prezentację strategii planuje na 17 grudnia br.

