Tauron obniża rachunki za energię dla powodzian

Tauron. Tańszy prąd dla powodzian

W ramach specjalnej oferty Tauronu stawka za prąd w najpowszechniejszej taryfie została obniżona do poziomu z 2022 r., czyli do 414 zł netto za megawatogodzinę - o 35 proc. mniej, niż obowiązująca taryfa dla gospodarstw domowych i o 18 proc. mniej, niż cena ustawowa energii elektrycznej obowiązująca do końca roku.

Z obniżonej stawki za prąd mogą skorzystać wszyscy klienci Taurona z terenów objętych powodzią, którzy wystąpili z wnioskiem o przyznanie i otrzymali doraźną pomoc społeczną dla poszkodowanych przez wydarzenia nadzwyczajne lub przewidziany ustawowo zasiłek powodziowy.

Niższe stawki aż do marca 2025

Przejście na prąd jest bezpłatne w każdej sytuacji: ze standardowej taryfy sprzedawcy i z dowolnego cennika produktowego. Licznik prądu zostanie wymieniony na licznik zdalnego odczytu, a klienci będą rozliczani w cyklu miesięcznym. Klienci nie będą też ponosili żadnych opłat stałych w związku z korzystaniem z oferty specjalnej, a po jej zakończeniu będą rozliczani według standardowej taryfy sprzedawcy. Tańszy prąd dla powodzian będzie dostępny przez ponad sześć miesięcy, obejmując rozliczenia za okres od 15 września br. do 31 marca 2025 r.

Jak skorzystać z oferty Tauronu?

Tańszy prąd można aktywować w Tauronie do 31 października br. Wystarczy podać numer decyzji o przyznaniu szczególnych rozwiązań pomocy doraźnej dla osób dotkniętych powodzią. Dla poszkodowanych w powodzi Tauron uruchomił szybkie ścieżki kontaktu. Wnioski można składać online w aplikacji Mój Tauron, w Punktach Obsługi Klienta oraz na infolinii pod numerem 555 444 555.

Spółka wskazuje, że każdego dnia kilkuset powodzian kontaktuje się z Tauronem i korzysta z rozwiązań pomocowych, jak bezpłatne wydłużenie terminu spłaty rachunku czy rozłożenie go na bezpłatne raty na wiele miesięcy. Koncern podał, że na doraźną pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi przekazał już 2 mln zł.

