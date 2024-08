Min. Leszczyna: Obniżenie składki zdrowotnej musi być pokryte z budżetu państwa

Wydatki na ochronę zdrowia w budżecie państwa

W projekcie budżetu państwa na 2025 rok zaplanowano 221,7 mld zł na ochronę zdrowia (łącznie z NFZ), co oznacza wzrost wydatków na ochronę zdrowia o blisko 31 mld zł. Jak powiedział minister finansów Andrzej Domański - w odniesieniu do składki zdrowotnej plan minimum to rezygnacja z poboru składki od sprzedaży aktywów trwałych. Zaznaczył, że w sumie koszt tego rozwiązania, a także dyskutowanych w koalicji zmian sięgnie do 4 mld zł.

Min. Leszczyna o obniżeniu składki zdrowotnej

Szefowa resortu zdrowia w TVN24 była pytana m.in. o to, czy "przyklasnęła" porozumieniu między Polską 2050 a ministrem finansów w sprawie obniżenia składki zdrowotnej.

- "Ja z panem ministrem finansów od początku naszej kadencji jestem umówiona, że jeśli ta obietnica wyborcza, w różnych formułach przez różne ugrupowania składana, będzie zrealizowana, tzn. jeśli będę miała ubytek składki zdrowotnej we wpływach do NFZ, to musi mi takie same środki dać z budżetu państwa" - powiedziała Leszczyna

Minister zaznaczyła, że planowany przyszłoroczny budżet na ochronę zdrowia wypełnia tzw. ustawę nakładową. - " Zawsze chcielibyśmy na ochronę zdrowia więcej" -dodała.

Konieczne zmiany organizacyjne w służbie zdrowia

Jednocześnie min. Leszczyna podkreśliła, że stawia na zmiany organizacyjne. "Spotykam się w poniedziałek z dyrektorami szpitali powiatowych. Musimy zmienić różne rzeczy organizacyjnie, żeby ochrona zdrowia w tych pieniądzach była bardziej dostępna, bardziej przyjazna dla pacjenta" - oceniła.

Pytana o to, czy 222 mld zł na ochronę zdrowia pozwolą, by system zdrowia w przyszłym roku "był bliższy marzeniom przeciętnego Polaka o tym, jak ma być leczony", odparła, że "w przyszłym roku pewnie się to jeszcze nie stanie". Pytana o największą bolączkę systemu dodała, że "na pewno mamy ciągle za mało lekarzy, ale największą bolączką jest zła organizacja".

