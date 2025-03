Brakuje jajek, a sklepy wprowadzają klientów w błąd. O co chodzi?

Autor:

Spis treści

Andrzej Domański: Nie mogę powiedzieć, kiedy plan finansowy NFZ zostanie podpisany, ale pracujemy nad tym intensywnie

"Nie mogę powiedzieć, kiedy plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie podpisany, ale pracujemy nad tym intensywnie" – powiedział minister finansów Andrzej Domański, odnosząc się do informacji o braku zatwierdzonego planu finansowego NFZ na bieżący rok. Jednocześnie zapewnił, że mimo opóźnień, Fundusz funkcjonuje normalnie i "nic negatywnego się nie dzieje" w jego działalności.

Minister finansów potwierdził, że prowadzi "bardzo intensywne rozmowy" z minister zdrowia Izabelą Leszczyną w sprawie planu finansowego NFZ, który wciąż czeka na formalne zatwierdzenie.

Subwencja wyborcza dla PiS wciąż bez rozstrzygnięcia

W trakcie wywiadu Domański odniósł się również do kwestii wypłaty subwencji wyborczej dla Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że choć Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o wypłacie subwencji, to zdaniem "autorytetów prawnych" oraz części członków PKW uchwała ta zawiera wewnętrzne sprzeczności.

"PKW musi do mnie przesłać wyjaśnienia, czytelne, a nie trzy różne stanowiska, wyciągnięte ze stenogramu, jakie otrzymałem od PKW niedawno" – stwierdził minister. Wyraził nadzieję, że Komisja wystosuje jednoznaczne wyjaśnienie w tej sprawie.

Czytaj także: Minister finansów nie dostał odpowiedzi

O wydatkach na obronność i współpracy europejskiej

Domański odniósł się także do zapowiedzianych przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen propozycji zwiększenia wydatków krajów UE na obronność. Wskazał na potrzebę rozszerzenia definicji wydatków obronnych.

"Na przykład obecnie, jeśli inwestujemy w sprzęt, w zakupy czołgów czy karabinów, to te wydatki są wliczane do inwestycji w obronność, ale jak inwestujemy w żołnierzy czy w infrastrukturę związaną z wojskiem, to takie wydatki nie są ujmowane jako wydatki na obronność. Zależy nam, aby rozszerzyć tę definicję" – wyjaśnił.

Zobacz również: Ile Polska wydaje na obronność?

Minister podkreślił, że niezależnie od rozszerzenia definicji, deficyt finansów publicznych powinien być redukowany. Zwrócił również uwagę na dysproporcje w wydatkach na obronność między krajami UE: "Nie może być tak, że my wydajemy na obronność prawie 5 proc. PKB, a są kraje, które nie wydają nawet 2 proc. PKB".

Polska gospodarka a sytuacja w Niemczech

W opinii ministra finansów, zapowiedziany przez Niemcy wzrost wydatków, w tym na obronność, powinien pozytywnie wpłynąć na polską gospodarkę. Domański przypomniał, że w 2024 roku słabe wyniki eksportu, spowodowane m.in. złą sytuacją gospodarczą w Niemczech, hamowały wzrost PKB w Polsce.

Pytany o obawy związane ze zwiększeniem wydatków na obronność, minister ocenił, że "polskie obligacje zachowały się lepiej niż obligacje niemieckie". Jego zdaniem, stabilna cena polskich obligacji w ostatnich tygodniach świadczy o wysokim poziomie zaufania inwestorów do polskich finansów i gospodarki.

"Obecnie jesteśmy najszybciej rosnącą dużą gospodarką unijną, mamy najniższe bezrobocie i w końcu ruszają nam inwestycje" – podkreślił szef resortu finansów.

Cła USA na europejskie towary i polityka podatkowa

Odnosząc się do potencjalnego wprowadzenia ceł przez USA na europejskie towary, Domański wyjaśnił, że choć UE ma wysoką nadwyżkę w handlu towarowym z USA, to po uwzględnieniu wymiany usług amerykański deficyt "jest już bardzo niewielki".

"Mam nadzieję, że ten rachunek będzie możliwie niski" – stwierdził. "Ale trzeba jasno powiedzieć, że na cłach, wojnach handlowych, tracą wszyscy - i biznes, i konsumenci".

Minister zaznaczył, że "UE musi pozostać zjednoczona i nie możemy pozwolić się rozgrywać. A najlepszą odpowiedzią na rosnące napięcia jest tworzenie silnej europejskiej gospodarki" – podkreślił Domański.

Na zakończenie wywiadu Domański stanowczo zaprzeczył planom wprowadzenia podatku katastralnego. "Nie pracujemy nad podwyższaniem podatków. Pracujemy nad obniżką podatku miedziowego oraz nad obniżką podatku od zysków kapitałowych" – zapewnił minister finansów.