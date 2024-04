i Autor: Art Service / Super Express; Shutterstock

Finanse państwa

Minister finansów zapowiada. Rząd zajmie się wieloletnim planem finansowym

"We wtorek (30 kwietnia) Rada Ministrów zajmie się wieloletnim planem finansowym państwa" – powiedział podczas spotkania z dzienniakrzami minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał w 2024 r. wzrost gospodarczy wyniesie 3,1 proc., a w roku 2025 przyspieszy do 3,7 proc. Z komunikatu wynika, że ze względu na zmianę przepisów unijnych, nie będzie już przygotowywana Aktualizacja Programu Konwergencji, którą wcześniej rząd co roku przesyłał do Komisji Europejskiej.