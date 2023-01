Minister Maląg o 14 emeryturze. Kto i kiedy dostanie pieniądze? Znamy nowe terminy

Minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg była gościem programu "Pieniądze to nie wszystko" prowadzonego przez Huberta Biskupskiego. W rozmowie z redaktorem Biskupskim minister Maląg poruszyła między innymi kwestie związane z dodatkowymi świadczeniami emerytalnymi takimi jak "trzynastka" i "czternastka".

Czternasta emerytura. Kiedy nastąpi wypłata świadczeń?

Minister Maląg podkreśliła, że wypłata trzynastej emerytury jest już wpisana "na stałe" do świadczeń emerytalnych. "Wysokość emerytury to wysokość minimalnej emerytury, bez progu dochodowego, więc wszyscy emeryci ją dostaną. Jak zapowiadaliśmy, do tego dojdzie też 14sta emerytura, pracujemy nad projektem ustawy" - powiedziała Marlena Maląg.

Zapytana o kwestie wypłat "czternastek" powiedziała, że w planach jest wypłata "analogiczna do 2022 roku - pod koniec sierpnia". "Taką teraz ustawę przygotowujemy. Oczywiście Rada Ministrów może zmiany nanieść, ale plany mamy takie jak w ubiegłym roku" - potwierdziła.

"Czternastka". Jaka będzie kwota świadczenia?

Kryterium dochodowe w ubiegłym roku wynosiło 2900 zł brutto, powyżej była zasada złotówką za złotówkę. Będzie na tym samym poziomie, czy uwzględnicie waloryzację? - zapytał redaktor Hubert Biskupski.

"Pracujemy nad tym rozwiązaniem, nie chcemy podawać tej kwoty, żeby to nie było naszym przekazem, ale na pewno będzie przynajmniej tyle co w ubiegłym roku, Jeszcze zastanawiamy się nad ostatecznym kształtem tej ustawy" - odpowiedziała Marlena Maląg.

