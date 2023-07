Minister Maląg o podwyższeniu świadczenia 500 plus. "Proces będzie dokończony w tej kadencji"

Dodatek 250 zł do emerytur zwolniony z podatku. Kto go dostanie?

800 plus. Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Szefowa MRiPS podczas briefingu prasowego poświęconemu programowi Rodzina 800 plus powiedziała, że ustawa o zmianie wysokości świadczenia z 500 do 800 zł jest w Senacie.

"Oczekujemy na tę ustawę w Sejmie, aby w najbliższy piątek – kiedy będą głosowania i będziemy zajmować się poprawkami, które Senat zgłosi – móc tę ustawę ostatecznie przyjąć i przekazać na ostatni szczebel procesu legislacyjnego – podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy - który czeka na tę ustawę" – stwierdziła minister. "Oczywiście, będzie to dokończony w tej kadencji proces legislacyjny" – uzupełniła.

Jak podała, ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r. "Bo to odpowiedzialna decyzja także za budżet państwa" – zastrzegła dodając, że "polityka prorodzinna jest w sercu, jest w DNA naszego rządu od samego początku".

240 mld zł. Tyle kosztowało 7 lat programu "Rodzina 500 plus"

Minister Maląg poinformowała, że od 1 kwietnia 2016 r. do polskich rodzin w ramach programu Rodzina 500 plus trafiło ponad 240 mld zł. "Dzisiaj ponad 240 mld zł trafiło do polskich rodzin. W skali całego kraju na blisko 7 mln dzieci" – wymieniła precyzując, że w województwie lubelskim rodziny otrzymały w ramach programu blisko 13 mld zł dla ponad 300 tys. dzieci. "Powiat zamojski razem z miastem Zamość to jest blisko 1 mld zł" – powiedziała.

