Konstytucja dla Puszczy Białowieskiej. Cały obszar objęty ochroną?

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska odniosła się do pytania PAP o przebieg prac nad projektem dotyczącym Konstytucji dla Puszczy Białowieskiej, który zapowiedział resort.

Zwróciła jednak uwagę, że w ubiegłym tygodniu został zaprezentowany projekt obywatelski ustawy dla Puszczy Białowieskiej. "Wiem, że rodzi on różne kontrowersje. Wiele osób też przychylnie na niego patrzy, więc my również się z nim zapoznajemy, ponieważ wcześniej nie mieliśmy wglądu do tej ustawy" - poinformowała Hennig-Kloska.

Dodała, że wiceminister klimatu i środowiska Michał Dorożała natomiast pracuje nad Konstytucją dla Puszczy Białowieskiej. Jest to jeden z priorytetów dla departamentu ochrony przyrody łącznie z departamentem leśnictwa i łowiectwa, bo oba departamenty mają tu przestrzeń do pracy zarówno jeśli chodzi o nadzór nad leśnictwem jak i parkami narodowymi" - stwierdziła minister. Podkreśliła, że chciałaby, żeby ten projekt został przedstawiony w I półroczu tego roku. "On jest niezwykle ważny. Musimy wzmocnić ochronę Puszczy Białowieskiej, uporządkować zarządzanie na tym terenie" - stwierdziła.

Podkreśliła jednak, że "niedorzecznym jest", że powstaje naraz kilka dokumentów dla tego obszaru. "One nie są zsynchronizowane. Są niespójne. Generują różne założenia co do prowadzenia gospodarki na tym terenie - dla mnie nie do przyjęcia" - oceniła, zaznaczając, że "musimy zachować naturalny charakter puszczy, wyprowadzając stamtąd całkowicie gospodarkę leśną". W opinii minister, nie ma potrzeby żeby "zamieniać Puszczę Białowieską w las gospodarczy".

"By mogło do tego dojść musimy w gruncie rzeczy uporządkować cele strategiczne dla tego obszaru, wesprzeć samorządy i lokalną społeczność i takie będą cele tej konstytucji - uporządkowanie zarządzania puszczą przy jednoczesnym wsparciu regionu" - wskazała.

Na pytanie PAP czy z jej wypowiedzi można wysnuć wniosek, że Puszcza Białowieska stanie się parkiem narodowym, odpowiedziała: "obiecywaliśmy, że nie będziemy ogłaszać w tej kwestii żadnych decyzji ze strony Warszawy bez konsultacji z regionem, bo to jest ważne dla tego regionu". Zwróciła uwagę, że to jest duży obszar obejmujący kilka nadleśnictw, których prace trzeba zsynchronizować. "Proszę dać nam popracować i zobaczymy, czy uda się +dowieźć+ hasło +cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym+" - zaznaczyła.

Wyjaśniła też, że celem prac resortu środowiska będzie powiększenie terenu parku narodowego na obszarze Puszczy Białowieskiej, jak wskazała, "tego terenu ściśle chronionego". "Kiedyś podpisałam się pod hasłem "cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym" i na pewno chciałabym taką obietnicę dla naszych obywateli kiedyś wypełnić. Wymaga to konsultacji zarówno z samorządami jak i lokalną społecznością" - zastrzegła Hennig-Kloska.

Podlaski poseł PiS Dariusz Piontkowski wystosował w piątek (16 lutego br.) do minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski interpelację poselską z zapytaniem, czy popiera zaprezentowany w ostatnich dniach projekt ustawy, który przewiduje objęcie całej Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego. Chodzi o projekt ustawy "O obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska" zaprezentowany w ostatni wtorek (13 lutego br.) w Warszawie na posiedzeniu senackiej komisji klimatu.

Przewodniczący tej komisji senator Stanisław Gawłowski informował wówczas, że projekt przewiduje objęcie ochroną w formie parku narodowego całej Puszczy Białowieskiej. Dodał, że prace nad tym projektem trwały 3 lata i powstał on we współpracy z organizacjami ekologicznymi, naukowcami, prawnikami.

Gawłowski tłumaczył wtedy też, że w pracach nad projektem uwzględniono wszystkie kwestie i interesy ważne dla ochrony przyrody, społeczności lokalnych, samorządów, obywateli, firm, leśników, rozwoju regionu oraz wypełnienie zobowiązań Polski wobec UNESCO w kwestii ochrony Puszczy Białowieskiej. Gawłowski podkreślał, że prezentacja projektu jest początkiem debaty na ten temat.

Projekt przekazano na komisji przedstawicielom ministerstwa klimatu i środowiska. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała mówił na komisji, że ministerstwo włącza ten projekt do swoich prac, ale zaznaczył, że równolegle prowadzone są w resorcie prace nad dokumentem pod nazwą "Konstytucja dla Puszczy Białowieskiej", o którym informowała w styczniu podczas wizyty w Białowieży minister Paulina Hennig-Kloska. Wiceminister nie wykluczył, że oba te dokumenty da się połączyć.

